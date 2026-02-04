Η Κηφισιά μπορεί να έχασε Τεττέη και Παντελίδη τον Γενάρη, όμως για να κρατήσει την επίθεση της σε υψηλό επίπεδο έκανε πέντε προσθήκες, εκ των οποίων οι τρεις με αγορά.

Η Κηφισιά ήταν από τις πλέον δραστήριες ομάδες της Stoiximan Super League στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς είχε τη δύσκολη αποστολή να καλύψει δύο μεγάλες «απώλειες». Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν γνωστό από τον Οκτώβριο πως τον Ιανουάριο θα αποτελούσε παίκτης του Παναθηναϊκού και το ίδιο συνέβη με τον Παύλο Παντελίδη, παρόλο που η αρχική συμφωνία προέβλεπε πως αυτό θα γινόταν το καλοκαίρι.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ουδέποτε έχει κλείσει την «πόρτα» σε... δικό της παιδί και φυσικά δεν θα το έκανε στον σκόρερ του «χρυσού» γκολ ανόδου στην Καλαμάτα. Άλλωστε, ανάλογη ήταν και η απόφαση τον περασμένο Γενάρη, όταν, ενώ η «κούρσα» ανόδου με τη Μαύρη Θύελλα ήταν σε... τεντωμένο σχοινί, ο Τεττέη παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Παναιτωλικό, με προσωπική επιλογή του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Χρήστου Πρίτσα, ο οποίος όπως αποκάλυψε στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta o διεθνής Έλληνας επιθετικός έβαλε το καλό του πνευματικού του γιου πάνω από το καλό της ομάδας του.

Πώς είχε «απαντήσει» στην απώλεια του Τεττέη η διοίκηση της Κηφισιάς; Με μεταγραφές! Για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής αποκτήθηκαν οι Βιγιαφάνιες, Tζίμας και Πολέτο, οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία της ανόδου, ενώ ανάλογη ήταν η αντίδραση και φέτος για την κάλυψη του κενού του πιο «hot» επιθετικού διδύμου του πρωταθλήματος.

Η επένδυση στον Θεοδωρίδη και η «έτοιμη» λύση του Μίγιτς

Όπως είναι προφανές, η Κηφισιά είχε ως προτεραιότητα την απόκτηση φορ και εξτρέμ από τη στιγμή που Τεττέη και Παντελίδης αποχώρησαν από τα Βόρεια Προάστια, όμως δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτές τις κινήσεις. Το ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο ενισχύθηκε με δυο επιθετικούς, δυο wingers και έναν δημιουργικό χαφ με ευχέρεια να παίξει στο «φτερό», από τη στιγμή που νωρίτερα είχε αποχωρήσει ο Ματίας Εσκιβέλ.

Για το «9» η Κηφισιά επένδυσε για την αγορά του Δημήτρη Θεοδωρίδη από τη Ντε Γκράαφσαπ, ως λύση με παρόν και μέλλον. Πρόκειται για παιδί που είχε αφήσει καλές εντυπώσεις στην ΑΕΚ Β' και μετά την αποχώρηση του Λιβάι Γκαρσία πήρε και κάποιες ευκαιρίες από τον Ματίας Αλμέιδα στην πρώτη ομάδα.

Φυσικά, στο Ζηρίνειο ήθελαν και μια πιο «έτοιμη» και έμπειρη λύση για την κορυφή της επίθεσης. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έφτασε κοντά στην υπέρβαση με την απόκτηση του Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος προοριζόταν για φορ, όπως είχε αγωνιστεί σε αυτή τη θέση και στην Ένωση επί Αλμέιδα, όμως μετά την... εμπλοκή «τρίτων» και την καθυστέρηση του Ελβετού να απαντήσει, η οποία έφερε την ομάδα να μην έχει έτοιμη λύση στα ματς με ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό, η υπόθεση του εγκαταλείφθηκε. Βέβαια οι ιθύνοντες του κλαμπ έδειξαν... αντανακλαστικά και προχώρησαν το σχεδιασμό τους.

Τελικά, η Κηφισιά πήρε ένα... κλασικό «9αρι», όπως είναι ο Πάτρικ Μίγιτς, με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτμπεργκ (προβλέπεται οψιόν αγοράς). Ο Κροάτης στο πρώτο μισό της σεζόν είχε πέντε γκολ και δυο ασίστ σε 15 συμμετοχές, ενώ την περασμένη σεζόν έκανε... θραύση στην Αυστρία με 18 γκολ και 7 ασίστ σε 39 εμφανίσεις!

Η αγορά Νούνελι - Μπένι και η... εναλλακτική Ταβάρες

Όσον αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι; Στο πλαίσιο της... πρόωρης μετακόμισης του Παντελίδη στο Κορωπί η Κηφισιά απέκτησε ως δανεικό από τον Παναθηναϊκό τον Μιγκέλ Ταβάρες, ο οποίος νωρίτερα είχε φτάσει κοντά στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της μεταγραφής του Σωτήρη Κοντούρη.

O Πορτογάλος μπορεί να παίξει τόσο αριστερά, όσο και πίσω από τον φορ, με την περίπτωσή του να αποτελεί εναλλακτική του Τζέρεμι Αντόνισε, ο οποίος είναι από τους παίκτες της Κηφισιάς που εντυπωσιάζουν στην τρέχουσα σεζόν. Βέβαια από τη στιγμή που ο 27χρονος δούλευε ατομικά εδώ και μήνες αυτήν την περίοδο κάνει μια... μίνι προετοιμασία ώστε να φτάσει στο επίπεδο ετοιμότητας που επιθυμεί ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Για το δεξί «φτερό» και το κενό του Παντελίδη η Κηφισιά αγόρασε τον Τσε Νούνελι από τον Πανσερραϊκό, ο οποίος μπορεί να μην είχε «αριθμούς» (1 γκολ - 1 ασίστ), όμως ήταν από τους ελάχιστους «διασωθέντες» (εάν όχι ο μοναδικός), σε μια προβληματική ομάδα όπως οι ουραγοί.

Ως «κερασάκι» η Κηφισιά προχώρησε σε τρίτη αγορά, καθώς απέκτησε τον Μπένι από τη Μορεϊρένσε ως δημιουργικό... πολυεργαλείο. Ο Πορτογάλος μπορεί με την ίδια ευχέρεια να παίξει στο «8» δίπλα από τον αμυντικό χαφ (Ρούμπεν Πέρεθ ή Έμπο), να δώσει «ανάσες» στον επιβαρυμένο Χόρχε Πόμπο στο «10», ακόμα και να παίξει στο «φτερό».

Συνολικά η Κηφισιά στη χειμερινή μεταγραφική αγορά έκανε επτά κινήσεις. Λόγω του τραυματισμού του Φίλιππου Ρόμπερτς απέκτησε ως... κάλυψη τον Απόστολο Τσιλιγκίρη για τρίτο τερματοφύλακα, ενώ ουσιαστική αναβάθμιση έγινε στο δεξί άκρο της άμυνας, καθώς αποκτήθηκε με δανεισμό από την Κλερμόν ο 21χρονος Σεΐχ Ουμάρ Κονατέ για να πλαισιώσει τον Νταβίντ Σiμόν. Θυμίζουμε πως ο Αφρικανός μπακ προερχόταν από γεμάτο πρώτο μισό της σεζόν στη Γαλλία με 16 εμφανίσεις (Ligue 2).