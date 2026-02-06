Ολυμπιακός: Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα για τον Ποντένσε
Η δίωξη προς τον Ντάνιελ Ποντένσε και τους Πειραιώτες ασκήθηκε διότι - όπως αναφέρει η ΕΠΟ στην επίσημη ενημέρωσή της - στον αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς. Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος. Η δίωξη αφορά στον Ποντένσε και στον Ολυμπιακό.
