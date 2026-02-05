Μετά την καταγγελία της ΑΕΚ ο Πορτογάλος σταρ του Ολυμπιακού κλήθηκε από την ΔΕΑΒ για ρίψη ομπρέλας την οποία είχαν πετάξει προς το μέρος του.

Ειδικότερα η ΔΕΑΒ - μετά και την καταγγελία της ΑΕΚ - τόνισε πώς κάλεσε σε ακρόαση (απολογία) για τις 10/02 τον Ποντένσε καθώς και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή της, αναφορικά με πράξη παρότρυνσης σε βία (επαναφορά ριφθείσης σε βάρος ποδοσφαιριστών και λοιπών αξιωματούχων της ομάδας του, ομπρέλας, προς τους ρίψαντες αυτήν φιλάθλους της ΑΕΚ στην κερκίδα του γηπέδου). Ένα περιστατικό που αναφέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακός στις 01/02 στο γήπεδο ALLWYN ARENA, για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1.