ΔΕΑΒ: Κάλεσε τον Ποντένσε για ομπρέλα που του έριξαν και πέταξε πίσω στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ειδικότερα η ΔΕΑΒ - μετά και την καταγγελία της ΑΕΚ - τόνισε πώς κάλεσε σε ακρόαση (απολογία) για τις 10/02 τον Ποντένσε καθώς και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή της, αναφορικά με πράξη παρότρυνσης σε βία (επαναφορά ριφθείσης σε βάρος ποδοσφαιριστών και λοιπών αξιωματούχων της ομάδας του, ομπρέλας, προς τους ρίψαντες αυτήν φιλάθλους της ΑΕΚ στην κερκίδα του γηπέδου). Ένα περιστατικό που αναφέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακός στις 01/02 στο γήπεδο ALLWYN ARENA, για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.