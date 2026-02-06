Προλαβαίνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Κώτσιρας

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό έχοντας αρκετές απουσίες.

Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την δουλειά για το ματς με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (08/02-21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Παναθηναϊκός. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Το θετικό νέο ήταν πως ο Γιάννης Κώτσιρας, παρ' ότι σήμερα έκανε ατομικό και δεν προπονήθηκε, θα είναι λογικά στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το παιχνίδι με τους Πειραιώτες.

Όσον αφορά τις απουσίες, ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος επέστρεψε στο Κορωπί, μετά την πνευμονία που τον ταλαιπώρησε κι έκανε γυμναστήριο, αλλά και στους Τσιριβέγια, Ντέσερς, Πελίστρι, Τζούρισιτς και Σισοκό, που έκαναν θεραπεία.

Αποφόρτιση έκανε ο Τσέριν.