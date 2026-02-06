«Συνεχίζει στην Καραγκιουμρούκ ο Μλαντένοβιτς»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία η επόμενη ομάδα του Φίλιπ Μλαντένοβιτς θα είναι η Καραγκιουμρούκ.

Ο Ρεσάτ Τσαν Οσμπουντάκ έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο «X» σχετικά με το μέλλον του Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος αναμένεται σύντομα να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Παρασκευής (05/02).

Ο Σέρβος αριστερός μπακ βγήκε εκτός από πλάνων από τον Ράφα Μπενίτεθ μετά το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ και τα λάθη που έκανε εκεί κι έτσι, αφού το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν κιόλας στο τέλος της σεζόν, αποφασίστηκε να λυθεί από τώρα η συνεργασία των δύο πλευρών για να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που θα έχει ρόλο και συμμετοχή.

Σύμφωνα με τον Τούρκο ρεπόρτερ, αυτός θα είναι η Καραγκιουμρούκ με την οποία τα έχει βρει ο παίκτης και αναμένεται να πάει στην Κωνσταντινούπολη σήμερα για να τελειώσει τα διαδικαστικά και να ανακοινωθεί από την ομάδα της τουρκικής πόλης. Εκείνη βρίσκεται στην τελευταία θέση του πρωταθλήματός της και δίνει δύσκολη μάχη για τη σωτήρια της.

Ο Σέρβος άσος που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023, αποχωρεί από την Αθήνα, έχοντας αγωνιστεί 108 παιχνίδια, προσφέροντας 6 γκολ και 13 ασίστ. Πανηγύρισε με την πράσινη φανέλα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 2024. Την φετινή σεζόν πρόλαβε να πραγματοποιήσει 16 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ προτού αποχωρήσει.