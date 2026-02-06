Κριστιάν Κουαμέ: Ο μετανάστης που έγινε star

Ο Άρης ολοκληρώνει την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ και το Gazzetta γράφει για την πλούσια ιστορία του 28χρονου Ιβοριανού επιθετικού ο οποίος είχε μπει παράνομα στην Ιταλία αλλά εξελίχθηκε σε ποδοσφαιρικός star.

Στο κύμα μετανάστευσης που υπάρχει στην Ευρώπη εδώ και κάμποσες δεκαετίες, πιθανόν, να υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες αντίστοιχες του Κριστιάν Κουαμέ. Ενός ανθρώπου ο οποίος με όπλο το ποδοσφαιρικό ταλέντο εξασφάλισε το εισιτήριο για μια καινούργια ζωή, μακριά από τη φτώχεια και την ανέχεια στην Ακτή Ελεφαντοστού. Κι έφτασε στο σημείο να βαδίσει σε δρόμους στους οποίους ουδέποτε φανταζόταν ότι θα βρεθεί γιατί πολύ απλά διαπιστώθηκε ότι διέθετε ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Την ποδοσφαιρική ικανότητα. Ολ’ αυτά εξιστορήθηκαν από τον ίδιο σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2017 στη La Natione σε μια υπόθεση η οποία έμοιαζε με παραμύθι λόγω του happy end καθώς αντίστοιχες ιστορίες δεν είχαν αντίστοιχο ευχάριστο τέλος.

Στον πρόλογο αυτής της ιστορίας, ο Ιβοριανός επιθετικός έπαιζε… μπάλα στους δρόμους του Μπίνγκερβιλ, ενός ξεχασμένου χωριού στα νότια της Ακτής Ελεφαντοντού όταν τον «ανακάλυψε» ένας ατζέντης ποδοσφαιριστών ονόματι Γκισλέν Ακασού. Αυτός του πρότεινε να «εγγραφεί» στην τοπική ομάδα. Σύντομα ενημερώθηκε ο πρόεδρος της Πράτο (σ. σ. ομάδα που εδρεύει στην Τοσκάνη), Πάολο Τοκαφόντι, και αφού διαπίστωσε το ιδιαίτερο ταλέντο του έκανε τα πάντα για να τον πάει στην Ιταλία. Μαζί με άλλους 16χρονους, ο Κουαμέ, εισήχθη παράνομα στην Ιταλία – σύμφωνα με το πόρισμα της Εισαγγελίας – και μάλιστα παρακάμφθηκαν όλοι οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ο Ιβοριανός χρειάστηκε στέγη, τροφή και ποδοσφαιρικά παπούτσια για να επιβεβαιώσει το ταλέντο του κι έτσι αρχικά φιλοξενήθηκε από τον Αλέσιο Βινιόλι, τον γραμματέα του Πράτο αποκτώντας ένα νέο σπίτι, μια νέα οικογένεια, καθώς ο Αλέσιο έχει και τον ρόλο του δεύτερου πατέρα.

Αναμφίβολα, αυτή η ιστορία γεννά και πολλά κοινωνικά ερωτήματα υπό την έννοια ότι ο τότε πρόεδρος της Πράτο δεν βάδισε στο μονοπάτι των νόμιμων διαδικασιών ούτε συμβιβάστηκε με τις επιταγές της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Από την άλλη πλευρά όμως, έδωσε σ’ έναν 16χρονο την ευκαιρία για μια ζωή που δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Γιατί ο Ιβοριανός έκανε πράγματα και θάματα με την Πράτο και τη Σεστέζε Τζούνιορς κι εκεί που ο δρόμος ήταν γεμάτος αγκάθια, ξαφνικά στρώθηκε με ροδοπέταλα. Πέρα από διασκέδαση και διέξοδο από τη φτώχεια (… όπως είχε παραδεχθεί ο ίδιος), το ποδόσφαιρο απέκτησε εντελώς διαφορετική μορφή στη ζωή του Κουαμέ.

Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε να «καταπιεί» πολλά για να φτάσει στο σημερινό επίπεδο. Όπως και να πολεμήσει αρρωστημένες αντιλήψεις σαν αυτές που διαπίστωσε στα πρώτα του χρόνια στην Ιταλία. Όπως την εποχή που έπαιζε στη Σεστέζε Τζούνιορς όταν ένας αντίπαλος αμυντικός τον αποκάλεσε «άθλιο νέγρο». «Δεν είχα ποτέ ξανά προβλήματα με τον ρατσισμό. Σ’ εκείνο το περιστατικό, απλά του χαμογέλασα και του είπα ότι αυτός ο άθλιος νέγρος τον τρελαίνει με τις ντρίμπλες του. Το περιστατικό αναφέρθηκε από έναν συμπαίκτη μου στον διαιτητή κι αυτός τον απέβαλε. Είναι κρίμα που συμβαίνουν ορισμένα πράγματα, αλλά δεν τα σκέφτομαι πολύ. Είμαι ένας χαρούμενος τύπος που τα πάει καλά με όλους».

Στην πραγματικότητα, ο Κουαμέ δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με ηλίθιους. Στο μυαλό του είχε καλλιεργηθεί η ιδέα της εξέλιξής του σε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχοντας πειστεί ότι διέθετε όλες τις προϋποθέσεις. Αυτό φάνηκε εξάλλου από την ημέρα μεταγραφής του στην Τσιταντέλα, το καλοκαίρι του 2016, κι αφού είχε περάσει ένα διάστημα δοκιμών έως και στην U19 της Ίντερ με την οποία έπαιξε σε 19 αγώνες.

Στην Τσινταντέλα έκανε υπέροχα πράγματα με απολογισμό τα 15 γκολ και τις 10 ασίστ σε σύνολο 63 αγώνων. Έπαιξε τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα άκρα και ουσιαστικά, άρχισε να χτίζει το ποδοσφαιρικό προφίλ του και να παρακολουθείται από τους scout μεγάλων ομάδων. Αρχικά εμφανίστηκε η Τζένοα η οποία επένδυσε ένα ποσό της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του και βγήκε ωφελημένη. Οι αριθμοί (9 γκολ και οκτώ ασίστ) δεν αποτυπώνουν τόσο την πραγματική αγωνιστική προσφορά του με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας, όσο οι προτάσεις που άρχισαν να καταφθάνουν για την απόκτησή του. Είχαν προηγηθεί οι κλήσεις από τα εθνικά συγκροτήματα της Ακτής Ελεφαντοστού είχαν προηγηθεί και τον χειμώνα του 2019 θεωρούταν δεδομένη η μετακίνησή του στην Αγγλία. Ήταν «κλεισμένη» η συμφωνία της Τσιταντέλα με την Κρίσταλ Πάλας αλλά ο Κουαμέ υπέστη ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την U23 της χώρας του. Κι έτσι ο αγγλικός σύλλογος έκανε ένα βήμα πίσω.

«Είναι όνειρο να παίζεις στην Πρέμιερ Λιγκ ή στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ήταν όμως το πεπρωμένο μου. Το ίδιο πεπρωμένο με οδήγησε στη Φιορεντίνα», σχολίασε ο ίδιος χρόνια μετά. Η «Βιόλα» ακούμπησε στο τραπέζι 15.5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του κι έτσι ολοκληρώθηκε η σπουδαία μεταγραφή. Κι έτσι συνεχίστηκε ένα παραμύθι το οποίο είχε ξεκινήσει από τους χωμάτινους δρόμους ενός χωριού στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Πηγαίνοντας στη Φιορεντίνα, ήθελε τη φανέλα με το Νο11 λόγω της λατρείας του για τον Ντιντιέρ Ντρογκμπά. Αυτή ήταν «πιασμένη» κι έτσι πήρε αυτή με το Νο9 που φορούσε ένας άλλος αγαπημένος του επιθετικός, ο Σαμουέλ Ετό. Στην ομάδα της Φλωρεντίας υπέγραψε επταετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες απολαβές οι οποίες άλλαξαν ολοκληρωτικά τη ζωή του. Φέτος, αυτές ανέρχονταν στα 1.7 εκατ. ευρώ. Η πρώτη του χρονιά ήταν γεμάτη σε συμμετοχές, όχι όμως σε γκολ και ασίστ κι έτσι την περίοδο 2021-22 παραχωρήθηκε – έναντι ενοικίου – στην Άντερλεχτ. Με 13 γκολ σε 30 αγώνες έδειξε στους «Βιόλα» ότι κάνει δεν είχαν κάνει σωστά. Κι έτσι επέστρεψε στη Φιορεντίνα αλλά από την περσινή σεζόν (2024-25) δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Έμπολι. Τον περασμένο Απρίλιο τραυματίστηκε για δεύτερη φορά στον χιαστό, χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και επέστρεψε τον περασμένο Νοέμβρη.

Επί της ουσίας όμως, ένιωσε και ο ίδιος ότι ο κύκλος του στη Φιορεντίνα είχε κλείσει. Βρισκόμενη επί της ζώνης του υποβιβασμού, χαμένη μεταξύ των υψηλών προσδοκιών και της αγωνιστικής πραγματικότητας, η ομάδα της Τοσκάνης έπαψε να πρεσβεύει αυτά που παλιότερα τη χαρακτήριζαν. Στην πραγματικότητα, το διαζύγιο με τον Κριστιάν Κουαμέ αποτέλεσε και δικό της στόχο, κυρίως όμως ο Ιβοριανός αναζητούσε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Εκεί εμφανίστηκε ο Άρης κι έτσι, μετά από 155 αγώνες με τη φανέλα της Φιορεντίνα, αυτός ο κύκλος έκλεισε. Ο Κριστιάν Κουαμέ αναμένεται το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 σε μια κίνηση η οποία προφανέστατα ταράζει τα νερά στην επιθετική γραμμή του Άρη.