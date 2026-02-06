Ο Κριστιάν Κουαμέ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1.5 έτους στον Άρη.

Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για τον Άρη η οποία – κατά πάσα πιθανότητα – θα είναι και η τελευταία για τους «κίτρινους» στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Ο Κριστιάν Κουαμέ έφτασε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1.5 έτους στους «κίτρινους».

Ο 28χρονος Ιβοριανός επιθετικός προέρχεται από συνεργασία πέντε ετών – με ενδιάμεσες «στάσεις» σε Άντερλεχτ και Έμπολι – με τη Φιορεντίνα τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 155 παιχνίδια.