Tίτλοι τέλους για Παναθηναϊκό και Μλαντένοβιτς

Ο Παναθηναϊκός και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς ολοκληρώνουν την κοινή τους πορεία μετά από δυόμισι χρόνια.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει άμεσα ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς από τον Παναθηναϊκό.

Ο έμπειρος αριστερός μπακ μετά από δυόμισι χρόνια στο Τριφύλλι θα συνεχίσει αλλού την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχοντας τεθεί εδώ και καιρό στο περιθώριο από τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος δεν τον υπολογίζει.

Ο Σέρβος άσος που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023, αποχωρεί από την Αθήνα, έχοντας αγωνιστεί 108 παιχνίδια, προσφέροντας 6 γκολ και 13 ασίστ. Πανηγύρισε με την πράσινη φανέλα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 2024.