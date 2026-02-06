Ολυμπιακός: Δίνει τεράστια εμπιστοσύνη σε όλη την ομάδα…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό, με αφορμή τα τελευταία παιχνίδια του.

Ακούστηκαν διάφορες…σαχλαμαρίτσες για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, επειδή ο Αστέρας έπαιξε με πολλές αλλαγές, πολύ απλά γιατί αύριο έχει ένα παιχνίδι που γι΄ αυτόν είναι τελικός, με το Βόλο.

Βεβαίως, όσοι υποστηρίζουν τις…φοβερές θεωρίες τους, δεν μας λένε, αφού ο Αστέρας «δεν υπήρχε με τόσες απουσίες», γιατί ο Ολυμπιακός έβαλε οκτώ βασικούς του και δεν χρησιμοποίησε κι αυτός αναπληρωματικούς; Γιατί δεν έπαιξε με τον Γιαζίτσι, τον Καλογερόπουλο, τους δύο καινούργιους Βραζιλιάνους, τον Βέζο και τον Πνευμονίδη με τον Πασχαλάκη; Γιατί ρίσκαρε κι έπαιξε με τόσους βασικούς, ενώ προέρχονταν από το σκληρό ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ και ακολουθεί ένα άλλο ντέρμπι, το κλασικό, με τον Παναθηναϊκό; Δεν θα του ήταν πιο ωφέλιμο να έδινε ανάσες στους βασικούς του, αφού ο Αστέρας «δεν υπήρχε», σε ένα ματς στο οποίο ήταν τόσο «φιλικό», όπως κάποιοι το χαρακτήρισαν, που έγιναν 35 φάουλ (15-20)…

Ακόμη κι η προπαγάνδα είναι κάτι που πρέπει να ξέρεις να την κάνεις, αλλά τέλος πάντων ήθελα να υπενθυμίσω ότι όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Αστέρα είναι παραδοσιακά είτε δραματικά, με τον Ολυμπιακό να παθαίνει ζημιές η, να κερδίζει οριακά, στα τελευταία λεπτά, είτε είναι παιχνίδια με μεγάλες σε έκταση νίκες του. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσες καταστάσεις! Και να καταγράψω κάτι από αυτό το παιχνίδι για την αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού.

Κατά πρώτον, είδαμε και πάλι κάποιες πολύ κακές επιλογές, έστω λιγοστές αυτή τη φορά. Όπως του Κοστίνια, που στο 30’ έκανε μία τραγική πάσα, με συνέπεια να βγάλει ο Αστέρας αντεπίθεση και να χρειαστεί να επέμβει ο Τζολάκης θετικά, για να μην γίνει το 1-2. Και μπορεί να φαίνονταν ένα πολύ εύκολο παιχνίδι, όμως στο ποδόσφαιρο πολλές φορές ένα γκολ, ακόμη και με το σκορ 0-2, μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά, αλλάζοντας ακόμη και την εικόνα όλου του αγώνα. Σε μία άλλη στιγμή ήταν ο Μπρούνο, που σε εκτέλεση φάουλ από πλευράς γηπεδούχων έκανε κακή άμυνα στον αέρα και είχε τη δυνατότητα ο Αστέρας για ένα σουτ από καλή θέση στην περιοχή, έστω άσχετο.

Κατά δεύτερον, είδαμε επιτέλους καλές τοποθετήσεις από την άμυνα του Ολυμπιακού όταν έπρεπε να είναι η τετράδα η, έστω μία τριάδα στην ίδια ευθεία για να βγάλουν οφσάϊντ τους γηπεδούχους. Κάπως έτσι, άλλωστε, ήταν ακάλυπτος ο κυνηγός του Αστέρα που κέρδισε το πέναλτι από την άτσαλη προσπάθεια του Μπρούνο και ακυρώθηκε η αρχική απόφαση του διαιτητή. Μπορούμε να δούμε εδώ τη σωστή θέση της τετράδας.

Ρεαλιστικά, πρέπει να δεχθούμε ότι το παιχνίδι δεν ήταν δύσκολο για τον Ολυμπιακό, ώστε να κρίνουμε με ασφάλεια, όμως καλό είναι που η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν επέτρεψε ιδιαίτερους κινδύνους για την εστία της. Ο Μπιανκόν αυτή τη φορά δεν έκανε κανένα λάθος, έκοψε ωραία και μία αντεπίθεση, πέρασε πάσες και μέσα από τις γραμμές, βγήκε πρώτος, έκοψε, πήρε κεφαλιές. Μάλλον έπαιξε και λίγο για τον Ρέτσο, που έχει τραβήξει ζόρι παίζοντας συνεχώς, λόγω της απουσίας του Πιρόλα κι αυτή τη φορά λογικά δεν πάτησε γκάζι, κάνοντας πάντως τη δουλειά του και βγαίνοντας και μπροστά, έχοντας μάλιστα και μία ευκαιρία να σκοράρει.

Όπως κι αν έχει, είναι σημαντικό να κρατάει ο Ολυμπιακός το μηδέν σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια του, καθώς έτσι φτιάχνει και την ψυχολογία του και την κάνει ακόμη πιο δυνατή. Ήδη, ο Τζολάκης στα 12 τελευταία παιχνίδια έχει εννιά με μηδέν παθητικό! Στα δε άλλα τρία έχει φάει ένα γκολ με πέναλτι (από τον Άγιαξ) και δύο από «εκτελέσεις» (από τον Παντελίδη της Κηφισιάς και τον Βάργκα της ΑΕΚ). Κι αν μη τι άλλο δεν είναι και…τύχη, να έχει η ομάδα δύο ισοπαλίες στα μόλις τρία από τα 12 τελευταία παιχνίδια στα οποία η ομάδα δεν κράτησε πίσω το μηδέν.

Για τον Ολυμπιακό είναι σπουδαίο που ο Τζολάκης είναι στα καλά του εδώ και πολύ καιρό. Γιατί δίνει τεράστια εμπιστοσύνη στην ομάδα. Τον βλέπεις ακόμη και σε ένα τέτοιο ματς, με εύκολο 3-0, ήταν εκεί και τις τρεις φορές που χρειάστηκε να επέμβει, ακόμη και για να διώξει με το ένα πόδι, ένα επικίνδυνο γύρισμα στην περιοχή του. Είναι δε ο Τζολάκης τόσο καλός στη δουλειά του, που τον βλέπεις να βγάζει εκπληκτικές μπαλιές στον Ταρέμι, όπως συνέβη στην Τρίπολη σε μία φάση στο α΄ ημίχρονο. Όπως κι άλλες καλές πάσες, στον Ποντένσε και σε άλλους.



Απλά, πρέπει να είναι πάντα συγκεντρωμένος σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ο γκολκίπερ μία πάσα να μην βγάλει, όπως έκανε ο ίδιος κάποια στιγμή προχθές, μπορεί να δημιουργηθεί από το πουθενά κίνδυνος για την εστία του.

Άσχετο: Ο Μεντιλίμπαρ καμιά φορά περισσότερο κι από τις ανάγκες της ομάδας μπορεί να σκεφτεί τα αποδυτήρια της. Θέλει πάνω απ΄ όλα ήρεμα αποδυτήρια, όχι τα μούτρα του Γιάρεμτσουκ, του Γιόβετιτς, του Όρτα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δύο φορές έχει σφυρίξει ο Κατσικογιάννης τον Ολυμπιακό. Τη μία στη νίκη του 3-2 επί του Λεβαδειακού και στην άλλη στη νίκη του τώρα 3-0 στην Τρίπολη. Πώς τα κατάφερε και στα δύο παιχνίδια έβγαλε κίτρινη κάρτα από το πρώτο 20λεπτο σε αμυντικό του Ολυμπιακού; Στο ένα στον Ορτέγκα και στο άλλο στον Μπρούνο.

Ο διαιτητής από την Ήπειρο δείχνει πολύ αυστηρός όταν παίζει τον Ολυμπιακό. όταν, πάντως, έπαιξε φέτος μία φορά τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα με τον Ατρόμητο, αυτό που έκανε ήταν να αφήσει το Περιστέρι με 10 παίκτες από το ημίχρονο, βγάζοντας έξω τον επιθετικό Μπακού, στον οποίο έκανε φάουλ παίκτης του ΠΑΟΚ!!!

Παρεμπιπτόντως, ο επόπτης Αρμακόλας πού είδε οφσάϊντ τον Ζέλσον στο 19’, εκεί που βγήκε μόνος με τον αντίπαλο γκολκίπερ; Πραγματικά είναι να απορείς.

Και για το τέλος ένα ιμότζι