Σαν σε προπόνηση, ο Ολυμπιακός ξεμπέρδεψε με το «χρωστούμενο» παιχνίδι της Τρίπολης, νίκησε 3-0 τον Αστέρα (Γκαρσία, Ταρέμι, Ζέλσον) και βρίσκεται μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας! «Ερυθρόλευκη» πρώτη για Κλέιτον.

Επιστροφή στην κορυφή για τον Ολυμπιακό μετά το εύκολο και δίκαιο 0-3 επί του Αστέρα στην Τρίπολη. Σκόρερ οι Γκαρθία, Ταρέμι και Ζέλσον.

Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο σχηματισμός του γηπεδούχου του Αστέρα: τέρμα ο Τσιντώτας, άμυνα με Δεληγιαννίδη, Καστάνο, Σίπσιτς και Πομόνη. Κέντρο με Αλάγκμπε και Γκονζάλες και οι Μεντιέτα, Μίτροβιτς και Εμμανουλίδης πίσω από τον φορ Τζοακίνι.

Η διάταξη του φιλοξενούμενου Ολυμπιακού για ματς αυτό της Stoiximan Super League 1, που είχε τον Νασιμέντο πίσω από τον Ταρέμι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Νασιμέντο μπροστά τους. Στα 2 άκρα οι Ζέλσον και Ποντένσε και φορ ο Ταρέμι.

Γκολ νωρίς από τον Γκαρθία και 0-1, το 0-2 ο Ταρέμι

Στο πρώτο 45λεπτο οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν δίχτυα πολύ νωρίς. Στο 2ο λεπτό το σουτ του Ποντένσε αποκρούστηκε και στο 3ο λεπτό ήρθε το 0-1 έπειτα από μπαλιά του Ποντένσε και ενώ η μπάλα έμεινε στην περιοχή για να κάνει κλέψιμο πάνω σε αντίπαλο ο Γκαρθία αλλά και σουτ για να σκοράρει. Στο 6ο λεπτό έπειτα από φάουλ του Ποντένσε ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά που έβγαλε δύσκολα ο Τσιντώτας.

Ο Αστέρας επιχείρησε να απειλήσει κυρίως με τον Εμμανουηλίδη και στο 25' ο Ποντένσε είχε σουτ που αποκρούστηκε. Στο 27' ο Ποντένσε με τον Ταρέμι έκαναν το ένα δύο, ο Ιρανός σούταρε, ο Σίπσιτς μπήκε στην πορεία της μπάλας και την άλλαξε για να έρθει το 0-2. Η φάση ξεκίνησε από κίνηση του Ζέλσον προς την αντίπαλη περιοχή που έδωσε στον Ταρέμι.

Οι Αρκάδες έψαξαν ξανά επιθετική αντίδραση (με ένα σουτ του Εμμανουηλίδη στο 30' και άλλο ένα στην συνέχεια) αλλά χωρίς ουσία. Οι Πειραιώτες είχαν λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους φάση με την κεφαλιά του Ταρέμι ψηλά έξω.

Τους... χάζεψε όλους ο Ποντένσε και 0-3 ο Ζέλσον

Στο 2ο ημίχρονο ο Ολυμπιακός σκόραρε ξανά. Στο 51ο λεπτό ο Έσε από πολύ καλή θέση σούταρε λίγο άουτ. Στο 57' ήταν που έκανε το γύρισμά του ο Πομόνης και έβγαλε την μπαλιά αυτή με το πόδι του ο Τζολάκης.

Ο Ποντένσε στο 59ο λεπτό τους... χάζεψε όλους. Όσους αντιπάλους είχε μπροστά του, τους πέρασε για να δώσει στον Ταρέμι που πάσαρε στον Ζέλσον και εκείνος από κοντά έκανε το 0-3. Στο 73' έψαξε και άλλο γκολ ο Ολυμπιακός με τον Τσιντώτα να βγάζει και άλλο σουτ. Στο 77' ο Κλέιτον είχε ένα σουτ με γύρισμα της μπάλας έξω. Στο 79' ο Καλογερόπουλος είχε κεφαλιά άουτ. Στο 85' ο Γιαζίτζι είχε φάουλ στα χέρια του Τσιντώτα. Το 0-3 έμεινε ως το τέλος.

MVP: θα διαλέξουμε τον Ταρέμι, που σκόαρε για 2η διαδοχική αναμέτρηση στο Πρωτάθλημα. Μετά το 0-2 που έκανε έφτασε στα 16 γκολ σε 26 αναμετρήσεις. Είχε και ασίστ στο 0-3 του Ζέλσον.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Τζολάκης για έναν ακόμα αγώνα ήταν εξαιρετικός παρότι δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Ο Ποντένσε δεν έχει κάνει το κορυφαίο του παιχνίδι με την φανέλα των Πειραιωτών ωστόσο ήταν μέσα στις 2 φάσεις για τα 2 γκολ στο 0-2 του πρώτου μέρους και έχει κάνει φανταστική ενέργεια στο 0-3 του Ζέλσον, βγάζοντας θετικότατο πρόσημο.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Για τον Αστέρα με εξαίρεση τις προσπάθειες του Εμμανουηλίδη δεν ξεχώρισε κανένας μεσοεπιθετικός του (Μεντιέτα, Μίτροβιτς και ο φορ Τζοακίνι). Από τον Ολυμπιακό ο Μπρούνο είχε προβλήματα στα μετόπισθεν στο α' μέρος και ο Νασιμέντο δεν φάνηκε.

Η ΓΚΑΦΑ: Ανήκει στην άμυνα του Αστέρα στην φάση του 0-1. Το ίδιο και στο 0-2 από τα πόδια του Σίπσιτς που άλλαξε πορεία η μπάλα.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε ορισμένα θέματα η διαιτησία του Κατσικογιάννη κυρίως ως προς το σκέλος καρτών και φάουλ. Έβγαλε πάντως κίτρινες και για διαμαρτυρίες. Στο 0-3 υπήρχε τσεκάρισμα για οφσάιντ για να επιβεβαιωθεί το γκολ του Ζέλσον.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ξεκάθαρα καλύτερος ο Ολυμπιακός σε όλα τα σημεία με αντιπάλους τους Αρκάδες. Άνετη και δίκαιη αυτή η επικράτηση στον αγώνα με τον Αστέρα με 0-3.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Τσιντώτας, Δεληγιαννίδης, Καστάνο, Σίπσιτς, Πομόνης, Αλάγκμπε (78' Γιαμπλόνσκι), Γκονζάλες (61' Τσίκο), Μεντιέτα (61' Μπαρτόλο), Μίτροβιτς (61' Κέτου), Εμμανουλίδης και Τζοακίνι (70' Οκό).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Ρέτσος (76' Ρέτσος), Μπιανκόν, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε (64' Μουζακίτης), Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς (64' Αντρέ Λουίζ), Ποντένσε (76' Γιαζίτζι) και Ταρέμι (64' Κλέιτον).