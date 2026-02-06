Ο Παναθηναϊκός με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς προσθέτει φαντασία στο ρόστερ του. Ένα βίντεο με τις κορυφαίες στιγμές του Κροάτη.

Ο Παναθηναϊκός στο 90' των μεταγραφών έκανε μία σπουδαία κίνηση. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του κροατικού πρωταθλήματος και μπροστά του βλέπει το Μουντιάλ.

Ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του βλέπει ένα «διαμάντι». Έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή που μπορεί να του αλλάξει τη ζωή. Φυσικά όσο ταλέντο κι αν διαθέτει κάποιος, θα το δείξει σε μία κανονική ομάδα... Όπως και να έχει, το τριφύλλι με 6 εκατ. ευρώ απέκτησε έναν μεσοεπιθετικό, ένα δεκάρι με τεράστια προοπτική. Η ομάδα του Σλάβεν Μπελούπο θα εισπράξει φιξ 5,2 εκατ. ευρώ, ακόμα 800.000 ευρώ σε μπόνους και 20% ποσοστό μεταπώλησης.

Ο 20χρονος (γεννήθηκε στις 6/9/05) Γιάγκουσιτς εκτός από ποιότητα είναι ένας παίκτης με ισχυρή προσωπικότητα. Έχει ηγετικά χαρακτηριστικά και δεν είναι απλό στην ηλικία του, να πει ένα κροατικό ταλέντο εύκολα όχι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Η μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη της χώρας δεν έδινε τα χρήματα που ήθελε η Σλάβεν, πίστευε ότι με το όνομα θα κλείσει τη συμφωνία, αλλά ο Γιάγκουσιτς δεν υπέκυψε, όπως και η ομάδα του, που έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της.

Ο Γιάγκουσιτς πρώτη φορά φυσικά φεύγει από τη χώρα του, θα χρειαστεί χρόνο και σαφώς δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως σωτήρας που θα πάρει τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του. Σε μία ομάδα που θα λειτουργεί ποδοσφαιρικά, όμως, μπορεί να δώσει πράγματα. Ο νεαρός Κροάτης δεν έχει παίξει σ' ευρωπαϊκή διοργάνωση, το κροατικό πρωτάθλημα είναι χαμηλότερου επιπέδου, αλλά διαθέτει στοιχεία που μπορούν ν' αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή του Παναθηναϊκού.

Ποια είναι αυτά; Από τις αναφορές των Κροατών και τα highlights του παίκτη, γίνεται αντιληπτό ότι οι πράσινοι έβαλαν στο ρόστερ τους έναν παίκτη με φαντασία. Εχει ντρίμπλα, καλή μεταβίβαση και μαγικό αριστερό πόδι. Αναλαμβάνει τις στατικές φάσεις, έχει εξαιρετικά χτυπήματα και την τρέχουσα σεζόν έκανε θραύση στη Σλάβεν, με αποτέλεσμα εκτός από τη Ντιναμό και τον Παναθηναϊκό και οι Βέρντερ Βρέμης, Μπράγκα και άλλες ομάδες να προσεγγίσουν τον σύλλογό για τη μεταγραφή.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Γιάγκουσιτς έχει 67 ματς, 16 γκολ και 10 ασίστ σ' επαγγελματικό επίπεδο με τη Σλάβεν Μπελούπο, από την οποία κι αναδείχθηκε. Την τρέχουσα περίοδο μετράει 22 ματς με 9 γκολ και 6 ασίστ, σε πρωτάθλημα και κύπελλο Κροατίας. Ορισμένα γκολ είναι μαγικά.

Απολαύστε τα highlights του Γιάγκουσιτς.