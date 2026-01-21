Από το ρεπορτάζ του Gazzetta επιβεβαιώνεται η αποκάλυψη στην Κροατία για ζεστό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Το απόγευμα της Τετάρτης στην Κροατία έγινε γνωστό το ζεστό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κροάτη δημιουργικό μέσο, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την Σλάβεν Μπέλουπο και θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα της χώρας.

Την τρέχουσα περίοδο έχει 20 ματς με 8 γκολ κι έξι ασίστ, ενώ το συμβόλαιο του 20χρονου διεθνούς χαφ, ο οποίος έχει ύψος 1,78, έχει διάρκεια με τη Σλάβεν έως το 2028.

Από το ρεπορτάζ του Gazzetta επιβεβαιώνεται πως ο νεαρός άσος αρέσει πολύ στους ανθρώπους του Τριφυλλιού και πως έγινε μια κρούση προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ώστε να γίνουν γνωστές οι συνθήκες ενός πιθανού deal.

Η περίπτωση είναι αρκετή δύσκολη, καθώς ο Γιάγκουσιτς απασχολεί αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους και η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στην αρχή της, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει το μέλλον.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, όντως, ο Παναθηναϊκός ασχολείται με την συγκεκριμένη περίπτωση.

Το who is who του Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Ο 20χρονος Κροάτης μέσος ξεπήδησε από τις Ακαδημίες της Σλάβεν Μπέλουπο, αλλά το 2014 μετακινήθηκε σε αυτές της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, στην οποία έφτασε να παίζει μέχρι την Κ17. Το 2021, ωστόσο, επέστρεψε στη Σλάβεν Μπέλουπο, την επόμενη σεζόν από την Κ17 ανέβηκε στην Κ19 και προ διετίας έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα.

Φέτος πραγματοποιεί μια φοβερά παραγωγική σεζόν μετρώντας 20 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Κροατίας, έχοντας οκτώ γκολ και έξι ασίστ, ενώ συνολικά με τη Σλάβεν Μπέλουπο μετράει 65 συμμετοχές με 15 τέρματα και δέκα ασίστ. Ο Γιάγκουσιτς είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Κροατίας με την οποία μετράει οκτώ συμμετοχές και ένα γκολ. Έχει ύψος 1,78μ. και είναι αριστεροπόδαρος παίζοντας στο «οκτώ» και στο «δέκα», ενώ μπορεί να προσφέρει και στη δεξιά πλευρά.