«Στον Παναθηναϊκό ο Γιάγκουσιτς με 5.2 εκατομμύρια ευρώ», μία ανάσα από το deal!

Σύμφωνα με τα κροατικά media ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια με την Σλάβεν Μπέλουπο για την αγορά του Αντριάνο Γιάγκουσιτς αντί 5.2 εκατομμυρίων ευρώ! Από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται πως το deal είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωσή του.

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς σύμφωνα με όσα αναφέρει η κροατική ιστοσελίδα Jutarnji που αποκαλύπτει deal στα 5.2 εκατομμύρια ευρώ για τον διεθνή Κροάτο μέσο της Σλάβεν Μπέλοπο.

Aπό το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται πως το Τριφύλλι είναι κοντά στην απόκτηση του διεθνούς άσου που αποτελεί ένα από τα κορυφαία ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου.

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει από τις 21/1 πως ο παίκτης άρεσε πολύ στους ''πράσινους'' σε μία πολύ δύσκολη υπόθεση που όπως όλα δείχνουν οδεύει σε happy end.

Το δημοσίευμα αναφέρει τα εξής:

''Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναχωρεί για την Αθήνα την Παρασκευή, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό! Η μεταγραφή θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Σλάβεν Μπελούπο, οι Έλληνες θα πληρώσουν 5,2 εκατομμύρια ευρώ, 800 χιλιάδες ευρώ σε μπόνους και το 20% της μελλοντικής μεταγραφής!

Είναι μια φανταστική συμφωνία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, και ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Κροατίας συμφώνησε αμέσως. Η γρήγορη αποχώρηση και η υπογραφή του συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό εξαρτήθηκαν από το γεγονός ότι η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα τελειώνει''.

Το who is who του Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Ο 20χρονος Κροάτης μέσος ξεπήδησε από τις Ακαδημίες της Σλάβεν Μπέλουπο, αλλά το 2014 μετακινήθηκε σε αυτές της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, στην οποία έφτασε να παίζει μέχρι την Κ17. Το 2021, ωστόσο, επέστρεψε στη Σλάβεν Μπέλουπο, την επόμενη σεζόν από την Κ17 ανέβηκε στην Κ19 και προ διετίας έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα.

Φέτος πραγματοποιεί μια φοβερά παραγωγική σεζόν μετρώντας 20 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Κροατίας, έχοντας οκτώ γκολ και έξι ασίστ, ενώ συνολικά με τη Σλάβεν Μπέλουπο μετράει 65 συμμετοχές με 15 τέρματα και δέκα ασίστ.

Ο Γιάγκουσιτς είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Κροατίας με την οποία μετράει οκτώ συμμετοχές και ένα γκολ. Έχει ύψος 1,78μ. και είναι αριστεροπόδαρος παίζοντας στο «οκτώ» και στο «δέκα», ενώ μπορεί να προσφέρει και στη δεξιά πλευρά.