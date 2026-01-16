Όλο το παρασκήνιο του μυθικού deal του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο!

Διαβάστε στο Gazzetta όλες τις λεπτομέρειες για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού με τον Σαντίνο Αντίνο.

Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι γεγονός! Το Τριφύλλι κατάφερε να αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο, δαπανώντας 8 εκατομμύρια ευρώ για το 75% του Αργεντινού εξτρέμ.

Οι ''πράσινοι'' είχαν τεράστια επιμονή, υπομονή και στρατηγική και κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία μία πολύ δύσκολη αποστολή, αποσπώντας την υπογραφή της Γοδόϊ Κρουζ το απόγευμα της Παρασκευής έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις. Όλα είναι πλέον τελειωμένα και ο νεαρός άσος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα.

Για να φτάσουμε εδώ αξίζει να αναφέρουμε μερικές πολύ σημαντικές λεπτομέρειες που έπαιξαν τον ρόλο τους:

*Όλα ξεκίνησαν από την ποδοσφαιρική ιδέα που έριξαν στο τραπέζι ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Μιγκέλ Κορόνα, πιστεύοντας πολύ στον Αντίνο. Ο Έλληνας αθλητικός τεχνικός διευθυντής ανέλαβε την αποστολή να πείσει την ποδοσφαιριστή για το πρότζεκτ και έπειτα ο σύλλογος να πάει στην ομάδα που τον είχε τοποθετήσει στην βιτρίνα της.

* Έπειτα ανέλαβε δράση ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος δεν σταμάτησε να δίνει το... πράσινο φως σε κάθε οικονομική απαίτηση των Αργεντίνων. Η συζήτηση ξεκίνησε από τα 4, έφτασε στα διπλά και ποτέ δεν σκέφτηκαν οι άνθρωποι του Τριφυλλιού να κάνουν πίσω.

Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου είχε τακτική επικοινωνία με την οικογένεια του παίκτη και κατάφερε να τους πείσει για την μεταγραφή του μικρού στον Παναθηναϊκό, δίνοντας προσωπικές εγγυήσεις για ολόκληρη την φαμίλια Αντίνο!

Αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς ο Αντίνο πίεσε ασφυκτικά για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του.

*Την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, έντεκα μέρες πριν δηλαδή, ο Αντίνο υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό με τον Παναθηναϊκό, σε μια κοινή κίνηση καλής θέλησης και... αρραβώνα. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση-ματ από τον Παναθηναϊκό.

*Παράλληλα η πλευρά των ατζέντηδων ικανοποιήθηκαν από το πρώτο λεπτό, έχοντας συμφωνήσει να λάβουν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

*Από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, ο Μανσούρ άλλαξε πέντε φορές την αρχική συμφωνία. Άλλα έλεγε προφορικά, άλλα στα χαρτιά. Άλλαξε το deal σε δολλάρια για να τα κάνει ευρώ, ζητούσε πέντε εκατομμύρια μέχρι το Σάββατο, εξαφανίζονταν πάνω σε κρίσιμες στιγμές και γενικά έκανε ότι μπορούσε για να στείλει την υπόθεση στα βράχια.

Όταν κατάλαβε πως ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κάνει πίσω και έχοντας αυξήσει κατά πολύ το κόστος της μεταγραφής, λογικεύθηκε και η δουλειά τελείωσε το απόγευμα της Παρασκευής με τις υπογραφές.