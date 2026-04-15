Ολυμπιακός: Αντιπροσωπεία φιλάθλων στον Ρέντη, ζήτησαν νίκη με Παναθηναϊκό
Αντιπροσωπεία φιλάθλων της ομάδας του Ολυμπιακού βρέθηκε στον Ρέντη προκειμένου να μιλήσει προς το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες του συλλόγου.
Λίγες ημέρες πριν το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός αυτή η αντιπροσωπεία μίλησε με τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες των Πειραιωτών παρουσία εκπροσώπων διοίκησης (των Κοβάσεβιτς και Καραπαπά).
Ζητήθηκε επιτακτικά η νίκη στο ντέρμπι της Κυριακής και να ματώσουν άπαντες την φανέλα στα 5 επόμενα ματς. Κάλεσαν επίσης τους παίκτες να έχουν την εικόνα του Champions League και όχι αυτήν που είχαν και έχουν σε γενικές γραμμές φέτος στο ελληνικό Πρωτάθλημα.
