O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα για τα νοκ άουτ παιχνίδια του Europa League. Τεττέη, Αντίνο και Ερνάντεθ οι τρεις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ που δεν συμπεριέλαβε κάποιον μέσο.

Το βράδυ της Πέμπτης ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει των νοκ-άουτ του Europa League. Αυτή είναι και η τελευταία αλλαγή στη σχετική λίστα της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να συμπεριλάβει σε αυτή τον Ανδρεά Τεττέη, τον Σαντίνο Αντίνο και τον Χάβι Ερνάντεθ!

Η επιλογή του Ισπανού αριστερού μπακ προκαλεί έκπληξη, καθώς το Τριφύλλι είχε θέμα στη μεσαία του γραμμή, το οποίο έγινε μεγαλύτερο ενόψει Πλζεν εξαιτίας της απουσίας του Πέδρο Τσιριβέγια.

Δεν συμπεριλήφθηκε ούτε ο Σωτήρης Κοντούρης που έκανε δύο εξαιρετικά παιχνίδια, ούτε ο νεοαποκτηθείς Μούσα Σισοκό.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλο, Κάτρη, Γείτονα, Καλοσκάμη, Λάβδα, Σκαρλατίδη, Τερζή, Βύντρα.