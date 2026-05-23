Ο τεχνικός της Σπόρτινγκ Ρούι Μπόρχες τόνισε ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα παίξει στον τελικό Κυπέλλου.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα διεκδικήσει ένα ακόμα τρόπο, αλλά χωρίς τον Φώτη Ιωαννίδη στη σύνθεσή της.

Ο 26χρονος (10/1/26) διεθνής πρώην φορ του Παναθηναϊκού αποθεραπεύτηκε, ωστόσο, έχει ν' αγωνιστεί από τον Φεβρουάριο κι έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό τελικό Κυπέλλου της Πορτογαλίας με την Τορένσε. Μέχρι στιγμής ο Ιωαννίδης μετράει στην πορτογαλική ομάδα 22 ματς με 6 γκολ και 3 ασίστ.

Ο προπονητής των «λιονταριών» Ρούι Μπόρχες στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για τον Ιωαννίδη κι αν θα είναι διαθέσιμος κι απάντησε: «Ο Ιωαννίδης δεν θα είναι έτοιμος για τον αγώνα. Έχει αναρρώσει 100%, αλλά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στις προπονήσεις μαζί μας. Δεδομένης της διάρκειας της απουσίας του, είναι καλύτερο να μην τον χρησιμοποιήσουμε. Θα ξεκινήσει τη σεζόν στο 100% και αυτό είναι σημαντικό γι' αυτόν και για εμάς».

Ο Μπόρχες αντίθετα ξεκαθάρισε ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο νεαρός δεξιός μπακ είχε επίσης πρόβλημα τραυματισμού. Θα είναι διαθέσιμος, αλλά δεν θα βρίσκεται, σύμφωνα με τους Πορτογάλους στο αρχικό σχήμα.