Ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten για την «εμφάνιση» της ΔΕΑΒ και την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη για το «τρίτο ημίχρονο» του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τις σκέψεις για την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τη συνέχεια στο Conference League.

Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έδωσε ο Γιώργος Τσακίρης στην εκπομπή Galacticos by Interwetten στο Gazzetta. Ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε στην τιμωρία της ΑΕΚ με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ για ρίψεις αντικειμένων στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια και μεταξύ άλλων σχολίασε:

«Υπάρχει αλλοίωση δεδομένων και συνθηκών πρωταθλήματος γιατί τιμωρείται η ΑΕΚ για ένα γεγονός που δεν έχουν τιμωρηθεί ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός και σωστά για μένα», τόνισε και στη συνέχεια υπογράμμισε ότι από πλευράς ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται να γίνουν κι άλλες ενέργειες πέρα από την καταγγελία σε Ποντένσε για τη ρίψη της ομπρέλας.

Επίσης ο Γιώργος Τσακίρης σημείωσε το μήνυμα που έστειλε ο Μάριος Ηλιόπουλος από τη Μυτιλήνη στους φίλους της ΑΕΚ, ενώ παρέθεσε και τα δεδομένα σχετικά με την ευρωπαϊκή λίστα που πρόκειται να καταθέσει η ΑΕΚ για τη συνέχεια του Conference League.