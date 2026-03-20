Η ΑΕΚ με την πορεία της από το 2ο προκριματικό του Conference League μέχρι τα προημιτελικά είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά βαθμών στην τρέχουσα σεζόν.

Η ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν καλή στη ρεβάνς με την Τσέλιε και να ηττήθηκε, όμως στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League, επιστρέφοντας σε ευρωπαϊκή 8αδα μετά από 28 χρόνια.

Μάλιστα, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού ο Δικέφαλος είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου σε τουρνουά της UEFA και παράλληλα η μοναδική ελπίδα της χώρας μας για τη 10η θέση στο ranking της UEFA, από τη στιγμή που οι Τσέχοι έχουν μείνει εκτός διοργανώσεων.

Το αξιοσημείωτο για την Ένωση είναι πως για τη σεζόν 2025-26 είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη προσφορά βαθμών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με συνεισφορά 4.000 πόντους από τους 13.800 που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής.

Οι βαθμοί της ΑΕΚ στην Ευρώπη

Η ΑΕΚ σε αυτά τα 14 ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει αυτή τη σεζόν έχει συγκεντρώσει 20.000 βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, εκ των οποίων οι 15.500 αφορούν το ranking της, καθώς τα βαθμολογικά κέρδη από τα προκριματικά είναι μόνο για τον συντελεστή της χώρας κι όχι για το κλαμπ.

Στα προκριματικά η Ένωση στις σειρές με Χάποελ Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ είχε τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Οι νίκες έχουν αξία από 1.000 βαθμούς και οι ισοπαλίες από 500, κάτι που σημαίνει πως φτάνουμε τους 4.500.

Από τη League Phase και μετά η ΑΕΚ έκανε πέντε νίκες με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ, Κραϊόβα και Τσέλιε αξίας 10.000 βαθμών (2.000 η καθεμία) και πήρε ακόμα 1.000 πόντους από την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς. Σε αυτή τη συγκομιδή προστίθενται 500+500 βαθμοί για τις προκρίσεις σε «16» και «8» συν ακόμα 3.500 πόντους ως 3η ομάδα της League Phase.

H προσφορά των ελληνικών ομάδων στην τρέχουσα σεζόν

Αυτοί οι 20.000 βαθμοί διαιρούνται δία του πέντε, όσες δηλαδή και οι ομάδες που έβγαλε η Ελλάδα στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν. Οι 4.000 «κιτρινόμαυροι» πόντοι είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά, ενώ φυσικά η μικρότερη είναι του Άρη με μόλις 100 βαθμούς από την ισοπαλία με την Αράζ.

Αθροιστικά οι εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου μας έχουν προσφέρει 13.800 βαθμούς και ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί από την πορεία της Ένωσης στο Conference League.

Οι βαθμοί των ελληνικών ομάδων: