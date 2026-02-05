ΑΕΚ: Η Ένωση καταγγέλλει τον Ποντένσε για ρίψη ομπρέλας στην κερκίδα!
Η... φωτιά από το ντέρμπι της Κυριακής παραμένει αναμμένη καθώς η ΑΕΚ προχώρησε σε καταγγελία κατά του Ντάνιελ Ποντένσε του Ολυμπιακού και ζήτησε να του ασκηθεί δίωξη.
Ο λόγος είναι η ρίψη ομπρέλας από τον Πορτογάλο εξτρέμ προς την κερκίδα σε οπαδούς της Ένωσης στην Allwyn Arena, κάτι το οποίο υπάρχει και σε βίντεο που παρέδωσε η ομάδα στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.
Από την πλευρά της, καταγγέλλει τον ποδοσφαιριστή και ζητά τη δίωξη και την τιμωρία του για αυτή την ενέργεια, η οποία γράφτηκε από τη διαιτητική ομάδα και τους παρατηρητές του ντέρμπι αλλά χωρίς να αναφερθεί το όνομα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς ΑΕΚ, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, υπάρχουν κι άλλες ενέργειες σε ό,τι οι κιτρινόμαυροι θεωρούν πως δεν έχει καταγραφεί και είναι αξιόποινο.
