Νικολακόπουλος: «Οι Ολλανδοί επιβεβαιώνουν επαφές Ολυμπιακού για Λουκάσεν»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους Galacticos by Interwetten ότι από την Ολλανδία, δημοσιογραφικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Ντέρικ Λουκάσεν.

Ο Ολυμπιακός κινείται για το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και η θέση που υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή είναι για το κέντρο της άμυνας.

Υπάρχουν κάποια ονόματα στο τραπέζι ωστόσο ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους Galacticos by Interwetten , από την Ολλανδία από δημοσιογραφικές πηγές υπάρχει επαφή του Ολυμπιακού με τον Ντέρικ Λουκάσεν.

Ο 30χρονος Ολλανδός στόπερ είναι βασικό μέλος της Πάφου και φέτος μετράει 34 συμμετοχές με 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ είχε αγωνιστεί με επιτυχία και κόντρα στον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα του Champions League.

Το συμβόλαιο του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει επαφές για να τον κάνουν δικό τους στο φινάλε των μεταγραφών.