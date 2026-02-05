Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τις δύο μεταγραφές του Ολυμπιακού από την Πορτογαλία.

Μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, είχα σταθεί πρωτίστως σε έναν παίκτη του Ολυμπιακού. Στον Ποντένσε. Και είχα σχολιάσει, μεταξύ άλλων :

«Στέκομαι πολύ στον Ποντένσε, γιατί αυτόν τον ξέρω. Και ξέρω ότι ο καλός Ποντένσε μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στον Ολυμπιακό. Τον Αντρέ Λουίς δεν τον ξέρω. Τώρα περιμένω να τον δω. Δεν ξέρω τι θα μου δώσει. Ο Ποντένσε λοιπόν πρέπει να ανέβει κι άλλο. Καλό είναι που ανεβαίνει, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται κι άλλο, ασίστ και γκολ. Αφού το έχει».

Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία δίνω που ολοένα κι ανεβαίνει ο Ντάνι. Αυτός είναι ένας από τους τρεις-τέσσερις παίκτες που μπορεί να δώσουν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Κι ενδεχομένως κι άλλη ευρωπαϊκή πρόκριση.

Τέλος πάντων, το χθεσινό παιχνίδι στην Τρίπολη, μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε για μισή ωρίτσα τους δύο νέους Βραζιλιάνους που έφερε ο Ολυμπιακός από την Πορτογαλία, τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέϊτον. Τον πρώτο τον είχαμε δει άλλο τόσο περίπου χρόνο και στη Φιλαδέλφεια την Κυριακή, οπότε σιγά σιγά διαμορφώνουμε μία πρώτη άποψη γι΄ αυτόν.

Το καλό με τον Αντρέ είναι ότι πρόκειται για έναν ακραίο κυνηγό με ένταση κι ενέργεια στο παιχνίδι του-γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα στοιχεία ταιριάζουν στο παιχνίδι της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν μας έχει δείξει τα κύρια στοιχεία που περιμένουμε από τον εξτρέμ, δηλαδή καλό σουτ, καλή σέντρα, καλή ντρίμπλα. Προφανώς, χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη για να «λυθεί» και να τα βγάλει.

Ο προπονητής τον πέρασε σε θέση έξω αριστερά μετά το πρώτο του δεκάλεπτο ως έξω δεξιά. Και παρότι φαίνεται ότι του αρέσει να ελίσσεται από δεξιά και να συγκλίνει σουτάροντας με το ανάποδο πόδι (το έκανε μία φορά, αλλά τον κόντραραν), νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει κι από την άλλη πλευρά, ίσως και περισσότερο. Τις δύο-τρεις καλύτερες κινήσεις του από εκεί τις έκανε. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι χρειάζεται χώρους για να δράσει-και δεν ξέρω σε πόσα ματς θα τους βρει στην Ελλάδα, μάλλον μόνο στα ντέρμπι, και αν.

Έχει μπει, όμως, με μεγάλο ενθουσιασμό κι αυτό σίγουρα είναι ευχάριστο, απλά μου φαίνεται ότι χρειάζεται λίγο πιο καθαρό μυαλό: ένα σουτ που έκανε ήταν αψυχολόγητο, ένα γύρισμα μετά από κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού το ίδιο, μία «ποδιά» του έκαναν όταν πήγε να αμυνθεί, ένα φάουλ έκανε, παίρνοντας και κάρτα, ενώ είχε τσιμπήσει πρώτα ο ίδιος την μπάλα, του έφυγε ένα κοντρόλ, έκανε άλλο ένα φάουλ.

Ωραία συνεργασία με το που μπήκαν και οι δύο είχε ο Αντρέ με τον Κλέϊτον, που μοιάζει ως ένας κλασικός σέντερ φορ, με καλές τοποθετήσεις στην περιοχή και μυρωδιά της φάσης. Πρόλαβε να κάνει δύο τελικές (τη μία από κοντά, με τον γκολκίπερ να διώχνει, και την άλλη να αστοχεί με γυριστό, αφού πρώτα η κεφαλιά του κοντραρίστηκε από αμυνόμενο), ενώ σε άλλες δύο περιπτώσεις δεν βρήκε την μπάλα και κλότσησε αέρα (τη μία χαμηλά και την άλλη ψηλά).

Περιμέναμε μάλλον καλύτερα τελειώματα (και στη συνεργασία του με τον Αντρέ Λουίς με το που μπήκαν, ήταν πολύ άστοχο του σουτ του από τα πλάγια), ωστόσο μας άρεσαν άλλα πράγματα: μία πολύ καλή υποδοχή μπάλας, μία πάσα με τη μία, δύο φορές που βγήκε πλάγια δεξιά, τη μία χωρίς να κάνει καλή πάσα, τη δεύτερη κερδίζοντας φάουλ.

Η πρώτη εικόνα και για τους δύο δεν είναι ουάου, αλλά είναι ενθαρρυντική, για παίκτες που έχουν έρθει μεσούσης της σεζόν και έχουν παίξει με τρεις-τέσσερις προπονήσεις ο ένας και με μία ο άλλος (ο Κλέϊτον). Λογικά θα αρχίσουν σταδιακά να πατάνε καλύτερα στα πόδια τους και θα δώσουν βοήθειες. Είναι, άλλωστε, κινητικοί και δραστήριοι. Και «μπαίνουν» αμέσως στο παιχνίδι.

Σιγά σιγά αναμένουμε να βγάλουν και τα πιο ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Άσχετο: Υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες να πάρουν τον Πνευμονίδη δανεικό ως το καλοκαίρι. Θα αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ, αν τον χρειάζεται. Και ο νεαρός κυνηγός, εάν θέλει να πάει κάπου.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είχε αρκετές καλές κινήσεις χθες ο Νασιμέντο. Και σε επίπεδο ανασταλτικό και σε επίπεδο δημιουργικό. Με κορυφαία το μπάσιμο από αριστερά και το γύρισμα που έφερε τη διπλή ευκαιρία των Ρέτσου και Κλέϊτον. Όπως είναι αλήθεια ότι είχε και κάποιες πραγματικά επιπόλαιες επιλογές.

Γενικά ήταν περισσότερο καλός, παρά κακός σε ένα δύσκολο ρόλο, του 10αριού, που δεν του ταιριάζει, αλλά ο Μεντιλίμπαρ τον βάζει συχνά, πιθανότατα γιατί δεν έχει άλλη λύση εκεί πλην του Τσικίνιο, όταν ο Ταρέμι παίζει στην επίθεση η, δεν παίζει καν. Ο Νασιμέντο είναι μαχητής, δίνει πράγματα, κυκλοφορεί καλά την μπάλα, όμως δεν έχει καλή σέντρα και δεν απειλεί ο ίδιος.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔