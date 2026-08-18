Ο έμπειρος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, Πάμπλο Μαφέο, οδεύει προς τον σύλλογο της Βαλένθια με μορφή δανεισμού σύμφωνα με τις τελευταίες ισπανικές πηγές.

Δεν συνιστά έκπληξη το συγκεκριμένο γεγονός. Ο Πάμπλο Μαφέο ήταν ένας παίκτης που το τελευταίο διάστημα ήταν σε δύσκολη θέση και ενώ ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλον δεξιό μπακ (εκτός από τον Σάλιακα). Σύμφωνα με τις τελευταίες ισπανικές πηγές και ρεπόρτερ όπως ο Έκτορ Γκόμεθ η Βαλένθια τα βρήκε με τον Ολυμπιακό για τον Ισπανοαργεντίνο παίκτη.

Η συμφωνία θα είναι για δανεισμό ενός έτους με οψιόν στα 3 εκατ. ευρώ. Στην Ιβηρική αναφέρουν ακόμα ότι ο Μαφέο τις επόμενες ώρες θα μεταβεί στη Βαλένθια για να κλείσει και τυπικά εκεί.