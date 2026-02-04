Στην Αργεντινή «συνέδεσαν» τον Παναθηναϊκό με τον 24χρονο στόπερ της Ιντεπεντιέντε, Κέβιν Λομόνακο.

Ο Παναθηναϊκός είναι ενεργός στην μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση του στα χαφ και στην κορυφή της επίθεσης, όμως από την Αργεντινή προέκυψε... σενάριο για στόπερ. Ο λόγος τον Κέβιν Λομόνακο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρόντρι Ροσέτι οι Πράσινοι κινούνται για τον 24χρονο στόπερ και εντός 24ωρου αναμένεται να καταθέσουν προσφορά στην Ιντεπεντιέντε, ενώ τονίζει πως αυτές οι ώρες είναι κρίσιμες.

Πρόκειται για ύψους 1,84 μ. Αργεντινό, δεξιοπόδαρο, σέντερ μπακ, ο οποίος είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου. Το καλοκαίρι του 2025 η Ιντεπεντιέντε τον αγόρασε αντί περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπραγκαντίνο της Βραζιλίας και τον «έδεσε» με συμβόαλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Τη χρονιά που έχει ξεκινήσει στην Αρεντινή ήταν βασικός και στα τρία ματς πρωταθλήματος με την Ιντεπεντιέντε, με την οποία έχει συνολικά 67 εμφανίσεις. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί μόνο στη λατινική Αμερική, καθώς έχει παίξει επίσης σε Λανούς, Πλατένσε και Τίγκρε.