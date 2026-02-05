Στη Θεσσαλονίκη ο Χόρχε Σάντσες για τον ΠΑΟΚ

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έφτασε στη Θεσσαλονίκη το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Μεξικανός πλάγιος αμυντικός Χόρχε Σάντσες, το τελευταίο βήμα πριν από τις υπογραφές.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε δυνατή κίνηση λίγο πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, φτάνοντας σε απόλυτη συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν κυκλώσει εδώ και καιρό την περίπτωσή του, έχοντας από την πρώτη στιγμή ως σύμμαχό τους τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Μετά από συνεχείς επαφές και διαπραγματεύσεις με την Κρουζ Αζούλ, το deal «ξεκλείδωσε» και ο Μεξικανός πλάγιος αμυντικός ταξίδεψε στην Ελλάδα, φτάνοντας λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ.

Η Πέμπτη (5/2) αναμένεται να είναι γεμάτη για τον Σάντσες, καθώς περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις και την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών με τις υπογραφές, ώστε να ανακοινωθεί και επίσημα από τον Δικέφαλο.