Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε χώρο για αμφιβολίες και έκανε τον ημιτελικό μονόλογο

Στη Λεωφόρο υπήρχε μόνο μία ομάδα που ήξερε τι θέλει και πώς να το πάρει, με τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί και να δικαιώνεται. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει.

Υπάρχουν βραδιές που το σκορ «λέει» πολλές φορές την αλήθεια. Και υπάρχουν κι άλλες που την κρύβει. Απόψε η Λεωφόρος «είδε» τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Παναθηναϊκού μόνο με 1-0. Όσοι όμως είδαν το ματς, είδαν κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Έναν ΠΑΟΚ ανώτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού, μια ομάδα με καθαρό μυαλό, ποιότητα, σχέδιο και προσωπικότητα. Έναν «Δικέφαλο» που κέρδισε δίκαια και που, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στις τελικές αποφάσεις, θα είχε κάνει τη ρεβάνς της Τούμπας διαδικαστικού χαρακτήρα.

Η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, απλά, ήταν χαώδης. Σε σημείο που σε κάποια διαστήματα έμοιαζε –χωρίς υπερβολή– σαν να παίζουν άντρες απέναντι σε κακομαθημένα, καλοπληρωμένα παιδιά. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε απαντήσεις. Είχε μόνο γεμίσματα. Και αμηχανία. Η μπάλα από το Λαφόν μπας και βρούμε τον δυνατό Τεττέη. Αυτό ήταν όλο.

Ο ΠΑΟΚ, αντίθετα, είχε πλάνο. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκρυψε τίποτα στην ενδεκάδα. Χωρίς εκπλήξεις, με τον Πέλκα σε ρόλο «αντί-Κωνσταντέλια», με δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ για απόλυτο έλεγχο του άξονα, πλάτος από Ζίβκοβιτς και Τάισον. Σχήμα ισορροπίας, αλλά και γρήγορων μεταβάσεων. Και στο γήπεδο, αυτό μεταφράστηκε σε κυριαρχία.

Τα πρώτα 45 λεπτά ήταν μονόλογος. Ευκαιρίες με τον Τάισον. Με τον Μύθου. Με τον Οζντόεφ που χάνει το κοντρόλ μόνος απέναντι στον Λαφόν. Με τον Πέλκα που προτίμησε να «σκάψει» αντί να τελειώσει απλά τη φάση. Απίστευτη ποιότητα, απίθανες μεταβάσεις, ένας ΠΑΟΚ που έκανε τον κόσμο να τρίβει τα μάτια του. Και το κυριότερο: Η μπάλα δεν τον τιμώρησε. Ευτυχώς…

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κρατήσει τον ΠΑΟΚ πίσω, ο Λουτσέσκου απάντησε με φρεσκάδα μπροστά, γνωρίζοντας ότι αν ο Δικέφαλος βγει από την άμυνα, θα βρει χώρους. Και τους βρήκε. Ο Γιακουμάκης πήρε το πέναλτι από τον Καλάμπρια πριν καν προλάβει να κάνει κοντρόλ. Παρένθεση: Όποιος δεν είδε παράβαση εκεί, απλώς δεν θέλει να δει…

Το 1-0 ήταν η ελάχιστη ανταμοιβή. Μετά το γκολ, ο ΠΑΟΚ προσαρμόστηκε άψογα. Διαχειρίστηκε. Κυκλοφόρησε. Άπλωσε το παιχνίδι του για… σεμινάριο. Χρειάστηκε και η σπουδαία επέμβαση του Τσιφτσή στην κεφαλιά του Τεττέη, αλλά μέχρι εκεί.

Αν πρέπει να σταθείς κάπου, πέρα από τον Τάισον, τον Μεϊτέ, τον ρόλο του Γιακουμάκη, τις βοήθειες του Ζίβκοβιτς, υπάρχει ένας παίκτης που ξεχώρισε: ο Τζόντζο Κένι. Ένας… σκύλος από το Μερσεσάιντ. Πανταχού παρών. Αλύγιστος. Για μένα, ο Άγγλος από το Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, την ώρα μάλιστα που ο «Δικέφαλος» ετοιμάζεται το πρωί να υποδεχθεί τη Θεσσαλονίκη τον Χόρχε Σάντσες.

Στο post-game του πρώτου ημιτελικού ο Λουτσέσκου -σωστά- κράτησε χαμηλά την μπάλα: «Συγκέντρωση. Δεν κρίθηκε τίποτα». Καλά έκανε. Αυτό έπρεπε να κάνει προκειμένου οι «ασπρόμαυροι» να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι, με υπευθυνότητα στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας και να πάρουν την πρόκριση για τον τελικό.

Γιατί ο ΠΑΟΚ των 100 χρόνων θέλει να γιορτάσει τον αιώνα του όπως του αξίζει. Με τίτλους. Με νταμπλ. Και για να το κάνει αυτό, πρέπει πρώτα να τελειώσει τη δουλειά στον δεύτερο ημιτελικό της Τούμπας.

Την επόμενη Τετάρτη (11/02) οι δύο ομάδες θα τα πουν ξανά. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι η ευκαιρία να σφραγίσει για 24η φορά εισιτήριο τελικού Κυπέλλου.

Και για όποιον έχει δει φέτος τον Δικέφαλο –ειδικά στα ντέρμπι– είναι ξεκάθαρο: αυτός ο ΠΑΟΚ έχει μέταλλο. Έχει νοοτροπία. Και έχει μπροστά του κι άλλα μεγάλα βράδια. Με πρώτο, αυτό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την ερχόμενη Κυριακή.