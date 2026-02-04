Ήταν ματς σε στιλ... ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε για τον Ολυμπιακό, που είχε και κέρδη σε επίπεδο προσώπων. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός ήξερε καλά ότι με νίκη στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα θε επέστρεφε στην πρώτη θέση. Σε αυτόν τον εξ' αναβολής αγώνα που αγωνιζόταν εκτός έδρας αλλά με πάνω από 4.000 φιλάθλους του στο πλευρό του ο πειραϊκός σύλλογος δεν έκανε το απόλυτο ή σούπερ παιχνίδι αλλά ήταν ξεκάθαρα ανώτερος σε όλα τα επίπεδα και κυρίως είδε τον Ποντένσε να ξαναβρίσκει τα πατήματά του καθώς ο χαρισματικός Πορτογάλος ήταν μέσα και σε τρία γκολ της ομάδας του και στο 0-3 ήταν φανταστικός με την κίνησή του και την ντρίμπλα του. Από κοντά ήταν και ο Ταρέμι με τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Ιρανός ποιοτικότατος και διεθνής στράικερ έπιασε τα 16 γκολ σε 26 αναμετρήσεις και είχε και ασίστ στο γκολ του Ζέλσον και ο Πορτογάλος βρήκε ξανά δίχτυα φέτος με τα χρώματα των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε σοβαρά ή ιδιαίτερα από τους Αρκάδες με τον Μεντιλίμπαρ να δείχνει ότι ήθελε να τεστάρει και συγκεκριμένους παίκτες (όπως πχ τον Ντιόγκο Νασιμέντο που δεν κατάφερε βέβαια να φανεί τόσο δημιουργικά και επιθετικά).

Τεράστια σημασία να ξαναβρεί τον αγωνιστικό εαυτό του ο Ποντένσε

Για τον Ολυμπιακό έχει πολύ μεγάλη αξία στο να ξανανεβάσει για τα καλά στροφές ο Ντάνιελ Ποντένσε. Πάει αρκετός καιρός τώρα που είτε αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών / ετοιμότητας είτε δεν του έβγαιναν τα ματς όπως ήθελε, είτε γενικότερα δεν ήταν καλός. Την Τετάρτη ξεκίνησε βασικός σε έναν αγώνα που δεν ήταν ντέρμπι ή μία μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση αλλά έβγαλε διάθεση, όρεξη και είχε συμβολή και στα 3 γκολ του Ολυμπιακού.

Ο τρόπος που έχει φτιάξει το τέρμα του Ζέλσον στο 0-3 ήταν απλά εξαιρετικός. Και στο πώς κινήθηκε και ως προς την ντρίμπλα του αλλά στο πώς τροφοδότησε τον Ταρέμι. Με έναν Ποντένσε στα γνωστά του πολύ καλά επίπεδα ο Ολυμπιακός μπορεί να γίνει μία πολύ πιο καλή ομάδα και ειδικά σε αυτό το διάστημα όπου τον χρειάζεται και ενώ έρχεται μετά για τους Ερυθρόλευκους το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και φυσικά μετά τα 2 ματς με την Λεβερκούζεν στην Ευρώπη.