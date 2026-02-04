Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού για τον Αστέρα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής. Η διάταξη των Πειραιωτών για ματς αυτό της Stoiximan Super League 1 με βασικό τον Πορτογάλο Νασιμέντο: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Νασιμέντο μπροστά τους. Στα 2 άκρα οι Ζέλσον και Ποντένσε και φορ ο Ταρέμι.

Ο πάγκος των Πειραιωτών: Πασχαλάκης, Μπότης, Ορτέγα, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Γιαζίτζι.

