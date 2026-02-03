Μεντιλίμπαρ: «Δεν ξέρω γιατί με φωνάζουν Στρατηγό, ο Ελ Καμπί είναι έξω για να προφυλαχθεί»

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού στις τηλεοπτικές του δηλώσεις πριν τον αγώνα με αντίπαλο τον Αστέρα στάθηκε και στα προβλήματα αγωνιστικής φύσεως.

Από την πλευρά του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στη NOVA πριν το Αστέρας - Ολυμπιακός είπε για:

Τον Αστέρα: Θα το αντιμετωπίσουμε σαν ένα ματς, όπως όλα, με τη σημασία που του αξίζει. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ τελείωσε και εκείνο με τον Παναθηναϊκό ακολουθεί. Ο Αστέρας μας δυσκολεύει εντός και εκτός έδρας, είναι σε καλή στιγμή, αν και δεν είναι σε καλή βαθμολογική θέση. Έχει αλλάξει προπονητή πρόσφατα. Τον παρακολουθήσαμε κόντρα στην ΑΕΚ και θα είναι σίγουρα δύσκολο παιχνίδι.

Τον Αντρέ Λουίζ: Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και για αυτό ήρθε. Το γεγονός πως είναι καλός παίκτης δε σημαίνει πως θα πάρει χρόνο συμμετοχής απευθείας. Θα πρέπει να αφομοιώσει συγκεκριμένες κινήσεις. Αν είναι έξυπνος θα τις αφομοιώσει γρήγορα, αλλιώς θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο.

Τον Κλέιτον: Σήμερα συστήθηκε στην προπόνηση. Ήξερε αρκετά πράγματα για εμάς, καθώς έπαιζαν με τον Αντρέ Λουίζ στην ίδια ομάδα. Έχει έρθει προετοιμασμένος και όχι τελείως άγνωστος.

Το πόσο χαρούμενος είναι ο 'Στρατηγός' όταν ένας 'στρατιώτης' του όπως ο Ζέλσον συνεχίζει στον Ολυμπιακό: Δεν ξέρω γιατί με φωνάζουν Στρατηγό. Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι ένας ενεργός παίκτης. Προσφέρει πολλά στην ομάδα και ανανέωσε το συμβόλαιο του και είναι σημαντικό (αυτό) γιατί μας γνωρίζει καλά. Θα έχουμε λιγότερη δουλειά το καλοκαίρι.

Τα προβλήματα εν όψει της Τρίπολης: Ο Πιρόλα και ο Ελ Καμπί θα είναι έξω. Ο Αγιούμπ για να προφυλαχθεί, καθώς επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με σωματική και πνευματική κόπωση. Οι υπόλοιποι είναι μέσα αλλά να μην ξεχνάμε πως έρχονται από συνεχόμενα παιχνίδια.