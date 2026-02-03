Ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Ποιά μεταγραφή ειναι ακόμη ανοιχτή
Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει ανοιχτά τα... ραντάρ του για έξτρα προσθήκη ή και για προσθήκες μετά τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον.
Όπως θύμισε ο Κώστας Νικολακόπουλος στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten τα δεδομένα μπορεί να αλλάζουν από βδομάδα σε βδομάδα και ότι ο Ολυμπακός - μετά τις 2 κινήσεις που έκανε - κυνηγά να πάρει έναν καλό στόπερ. Ακούστε το βίντεο της εκπομπής όπου αναφέρεται και στον Κλέιτον και στο επομενο ανοιχτό μεταγραφικό μέτωπο των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Μάνσα έχει ως στόπερ τους Πιρόλα, Ρέτσο, Μπιανκόν αλλά και τον Καλογερόπουλο.
