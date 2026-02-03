Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κλέιτον από τη Ρίο Άβε, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Μετά την αποχώρηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός κινήθηκε άμεσα για την αντικατάσταση του καθώς απέκτησε τον Κλέιτον από τη Ρίο Άβε, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta .

Ο 27χρονος επιθετικός αποτελεί τη δεύτερη χειμερινή μεταγραφή των Πειραιωτών μετά τον Αντρέ Λουίζ, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στην Πορτογαλία ενώ ο ίδιος βρίσκεται στην Ελλάδα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/02).

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα.

Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1999 στο Belo Horizonte, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Rio Ave, με την οποία εφέτος σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Rio Ave έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες.

Στην Πορτογαλία έχει αγωνιστεί, ακόμα, στην Casa Pia, ενώ στην πατρίδα του έχει περάσει από Vila Nova, Coritiba, Guarany, Vasco da Gama και Juventude.

Κλέιτον, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού»