Με τον κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί κόντρα στον Αστέρα AKTOR ο Ολυμπιακός καθώς πάνω από 3.500 οπαδοί θα βρεθούν στην Τρίπολη.

Απόβαση με... ερυθρόλευκο χρώμα στην Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα AKTOR για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και θα έχει στο πλάι του τον κόσμο του.

Συγκεκριμένα, στις εξέδρες του «Θ. Κολοκοτρώνης» θα βρεθούν πάνω από 3.500 φίλοι των Πειραιωτών για να στηρίξουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ σε αυτή τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση.

Επίσης, απομένουν μόλις 200 εισιτήρια για να εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα μαγικά... χαρτάκια που έχουν δοθεί στους Πειραιώτες.