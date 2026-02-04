Λίγες ώρες πριν τον αγώνα του Αστέρα AKTOR με τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια για το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο Αστέρας AKTOR βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική θέση, όντας προτελευταίος στη βαθμολογία της Stoiximan Super League, έχοντας ματς λιγότερο και έφτασε η ώρα να «σβήσει» αυτόν τον αστερίσκο, καθώς θα υποδεχτεί την Τετάρτη (4/2) τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα (18:30) του παιχνιδού έγινε γνωστό δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια. Συνεπώς τα εκδοτήρια του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα παραμείνουν κλειστά και στο γήπεδο θα μπορούν να προσεγγίσουν μόνο όσοι έχουν «μαγικό χαρτάκι».

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ενημερώνει ότι όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον σημερινό αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό έχουν εξαντληθεί. Επομένως, στη διάρκεια της ημέρας δεν θα λειτουργήσει κανένα εκδοτήριο στο γήπεδο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης"», αναφέρει η ενημέρωση των Αρκάδων.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός είχε ήδη ενημερώσει από την πλευρά του πως έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων. Όπως με κάθε αντίπαλο έτσι και κόντρα στους Πειραιώτες ο Αστέρας AKTOR αποδέχτηκε το σχετικό αίτημα και έδωσε εισιτήρια.