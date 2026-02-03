Παναιτωλικός: «Βαθιά λύπη για τον διαρκή κατήφορο της διοίκησης της ΕΠΣ και τις πρακτικές της»

Η ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας «βράβευσε» τον Παναιτωλικό, δίνοντας πλακέτα σε πρόσωπο που δεν τον εκπροσωπεί και προκάλεσε την αντίδραση της ΠΑΕ.

O Παναιτωλικός εδώ και χρόνια έχει διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τις πρακτικές του πρόεδρου και της διοίκησης της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυτό το πλαίσιο τα Καναρίνια δεν έδωσαν το παρών στη «Γιορτή του Αθλητή» που διοργάνωσε η Ένωση τη Δευτέρα (2/2), κατά την οποία απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα για τα χρόνια του Τίτορμου, την οποία παρέλαβε πρόσωπο που δεν εκπροσωπεί την «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ!

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του κλαμπ, καθώς μέσω ανακοίνωσης έκανε λόγο για ξεκάθαρη προσβολή, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για τον «διαρκή κατήφορο της διοίκησης της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας και για τις πρακτικές που επιλέγει να ακολουθεί».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ έχει εδώ και καιρό διαχωρίσει πλήρως τη θέση της από τις πρακτικές που ακολουθούν ο πρόεδρος και η διοίκηση της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας, πρακτικές που εξυπηρετούν προσωπικές σκοπιμότητες και όχι τα πραγματικά συμφέροντα του Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και του μεγαλύτερου Συλλόγου της Δυτικής Ελλάδας.

Για τον λόγο αυτό, τόσο η ΠΑΕ όσο και ο ΓΦΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ απείχαν συνειδητά από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 02/02/2026 στο Μεσολόγγι. Είχαμε, άλλωστε, εγκαίρως γνωστοποιήσει ότι δεν αποδεχόμαστε τη σχετική πρόσκληση, καθώς η εκτίμηση και ο σεβασμός δεν αποδεικνύονται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά με πράξεις.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η ΕΠΣ προχώρησε στην απονομή αναμνηστικής πλακέτας για τα 100 χρόνια του Συλλόγου μας σε πρόσωπο που δεν τον εκπροσωπεί θεσμικά, ούτε είχε οποιαδήποτε εξουσιοδότηση να το πράξει. Η ενέργεια αυτή συνιστά ξεκάθαρη προσβολή προς τον ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ και την ιστορία του.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για τον διαρκή κατήφορο της διοίκησης της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας και για τις πρακτικές που επιλέγει να ακολουθεί, απαξιώνοντας και προσβάλλοντας τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο Σύλλογο της περιοχής.

Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ έχει μάθει να τιμά την ιστορία του και να απαιτεί τον σεβασμό που του αναλογεί. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».