Ο Ερασιτέχνης Παναιτωλικός και οι οργανωμένοι φίλοι του Τίτορμου έκαναν κάλεσμα για δυναμικό παρών στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ Νοvibet.

Ο Παναιτωλικός βρίσκεται σε δεινή βαθμολογική θέση, έχοντας έξι διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα και καλείται να βάλει ένα τέλος σε αυτό το σερί στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet. Φυσικά οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου θα χρειαστούν τον κόσμο τους στο πλευρό τους.

Οι Αγρινιώτες θα έχουν εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου (7/2, 17:00), όπως είχαν δώσει και στους Λαρισαίους στην εντός έδρας νίκη τους με 3-0, στον πρώτο γύρο.

Τόσο ο Ερασιτέχνης Παναιτωλικός και οι οργανωμένοι φίλοι του Τίτορμου, Warriors, έκαναν κάλεσμα για δυναμικό παρών στον κάμπο.

Η ανακοίνωση της Θύρας 6

«Καλούμε ΟΛΟ το ΛΑΟ του Παναιτωλικού από Αγρίνιο, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε πυρήνα και κάθε παρέα που έχει μέσα της κυανοκίτρινη ψυχή για δυναμική παρουσία στον αγώνα του Σαββάτου στη Λάρισα.

Κάθε μέρα και για όλη την εβδομάδα (εκτός Τρίτης) θα είμαστε μετά τις 8:30 στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη για οργάνωση και πληροφορίες.

Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ μας χρειάζεται πιο πολύ από ποτέ και εμείς θα είμαστε παρόντες !

GATE 6 ALWAYS ON TOUR».

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού

«Το προσεχές Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, ο Παναιτωλικός μας αγωνίζεται στην Λάρισα, απέναντι στην τοπική ομάδα για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα και ενόψει και της απαιτητικής συνέχειας, δεδομένο είναι πως θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της ομάδας.

Η οικογένεια του Παναιτωλικού Γ.Φ.Σ. καλεί σε δυναμικό και μαζικό «παρών» στο AEL FC Arena τον κόσμο της ομάδας, ώστε να αποτελέσει τον 12ο παίκτη της και να βάλει το δικό του «λιθαράκι» για την επιστροφή στις νίκες.

Όλοι όσοι πιστεύουμε στην κίτρινη και μπλε φανέλα, όλοι όσοι λατρεύουμε τον Τίτορμο στο στήθος, γνωρίζουμε πολύ καλά πού πρέπει να βρισκόμαστε. Στο γήπεδο, στο πλευρό του Παναιτωλικού μας.

Ανεξαρτήτως καιρού, χιλιομέτρων, δυσκολιών, έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι ο κόσμος του Παναιτωλικού ήταν πάντα εκεί. Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.

Στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου μας, ο δρόμος ποτέ δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Όπως πάντα μέσα από τις δυσκολίες ο Τίτορμος έβγαινε πιο δυνατός.

Η στήριξη του κόσμου του ήταν ανέκαθεν η μεγαλύτερη δύναμή του.

ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ».