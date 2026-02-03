ΑΕΚ: Αυτά είπε ο Ηλιόπουλος στον Μεντιλίμπαρ στα αποδυτήρια
Η πραγματική διάσταση των όσων ελέχθησαν μεταξύ του ισχυρού της άνδρα, Μάριου Ηλιόπουλου και του προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του μεταξύ τους ντέρμπι στα αποδυτήρια της «Allwyn Arena» είναι αρκετά διαφορετική απ' όσα διαρρέουν.
Τα όσα γράφονται σχετικά με τη μεταξύ τους στοιχομυθία περί «τζέντλεμαν» και «ομάδα ντροπή» δεν ανταποκρίνονται επ' ουδενί στην πραγματικά.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αυτό που γύρισε και είπε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ στον Ισπανό τεχνικό των «ερυθρολεύκων» στα αποδυτήρια ήταν: «Δεν έχω τίποτα μαζί σου, αλλά όσα έγιναν απόψε ήταν ντροπή. Τα έχω με την ντροπή του Ελληνικού Ποδοσφαίρου».
