Superleague: Ορίστηκαν τα ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αλλαγή στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
Γνωστές έγιναν σήμερα (3/2) οι ημερομηνίες των αναβληθέντων αγώνων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, με ΟΦΗ και Κηφισιά αντίστοιχα.
Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τους Κρητικούς την Τετάρτη, 4 Μαρτίου στις 18:00 στο γήπεδο της Λεωφόρου, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα φιλοξενηθεί από την ομάδα των Βορείων Προαστίων την ίδια ημέρα, αλλά στις 20:00.
Παράλληλα, έγινε γνωστό πως η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην έδρα του Λεβαδειακού, θα λάβει χώρα στις 14 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30, αντί για τις 15 του μήνα (16:00) όπως είχε αρχικά οριστεί.
