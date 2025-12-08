Η Τετάρτη 4 Μαρτίου είναι πιθανή ημερομηνία για τη διεξαγωγή της εξ αναβολής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Με μια εκκρεμότητα πορεύονται εξ αρχής στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Το Τριφύλλι είχε ασκήσει το δικαίωμα του για αναβολή λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τους Κρητικούς στη Λεωφόρο στο πλαίσιο των αγώνων με τη Σάμσουνσπορ για τα Play Off του Europa League.

Έκτοτε το παιχνίδι δεν έχει οριστεί, καθώς λόγω των διαδοχικών υποχρεώσεων των Πράσινων σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν υπήρχε διαθέσιμη ημερομηνία. Το θέμα συζητήθηκε στο Δ.Σ. της Super League τη Δευτέρα (8/12) κατά το οποίο απορρίφθηκε το ενδεχόμενο να γίνει το ματς στο διάστημα των εορτών, καθώς ο Όμιλος έχει και το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί και οι άδειες των ποδοσφαιριστών για εκείνη την περίοδο.

Η Λίγκα ενημέρωσε τις ομάδες πως η επικρατέστερη ημερομηνία είναι η τελευταία διαθέσιμη στο καλεντάρι και πιο συγκεκριμένα η Τετάρτη 4 Μαρτίου, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη απόφαση ή ορισμός. Η ημερομηνία μπορεί να αλλάξει και το ματς να γίνει τον Φεβρουάριο με βάση τις υποχρεώσεις των δυο αντιπάλων στο Κύπελλο αλλά και την ευρωπαϊκή πορεία του συνόλου του Ράφα Μπενίτεθ στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Στο ενδεχόμενο που το ματς εν τέλει οριστεί στις αρχές Μαρτίου αυτό σημαίνει πως για ακόμα τρεις μήνες οι δυο ομάδες θα πορεύονται στο πρωτάθλημα έχοντας ένα βαθμολογικό αστερίσκο. Αξιοσημείωτο πως εάν το ματς γίνει τον Μάρτιο τότε πρώτα θα διεξαχθεί το ΟΦΗ - Παναθηναϊκός στο Ηράκλειο την 22η αγωνιστική (21 ή 22 Φεβρουαρίου) και μετά το αντίστροφο παιχνίδι του πρώτου γύρου!

Το τέλος της 13ης αγωνιστικής βρήκε τον Παναθηναϊκό στην 6η θέση με 19 βαθμούς, ενώ από την πλευρά του ο ΟΦΗ είναι 12ος έχοντας συγκομιδή 9 βαθμών.