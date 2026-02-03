Ο Κλέιτον έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε τόσο στον Αντρέ Λουίζ όσο και στη νέα πρόκληση της καριέρας του.

Μετά τον Αντρέ Λουίζ, ο Ολυμπιακός έκανε δικό του και τον Κλέιτον από τη Ρίο Άβε προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που παραχωρήθηκε δανεικός στη Λιόν.

Ο 27χρονος φορ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις φορώντας τα «ερυθρόλευκα» και αναφέρθηκε τόσο στον συμπατριώτη του όσο και στους λόγους που αποφάσισε να επιλέξει τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Είμαι ευτυχισμένος και ανυπομονώ να μπορέσω να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους.

Ανυπομονώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την καυτή ατμόσφαιρα, που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ και θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να βοηθήσω, να βάλω γκολ και να κάνω χαρούμενο τον κόσμο.

Μίλησα με τον Αντρέ Λουίς, που είναι αδερφός μου. Είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα για να προσφέρουμε με τα γκολ και τις ασίστ μας, να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θέλω να μπορέσω να βοηθήσω το συντομότερο δυνατόν».