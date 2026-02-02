ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Το ποδόσφαιρο ενώνει ανθρώπους και ψυχές»
Η απώλεια των επτά φίλων του ΠΑΟΚ στο μοιραίο δυστύχημα της Ρουμανίας έχει προκαλέσει ένα αυθόρμητο κύμα υποστήριξης και συμπαράστασης από δεκάδες ευρωπαϊκές ομάδες και το οργανωμένο οπαδικό κίνημα..
Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ θέλησε με μήνυμά της, στα ελληνικά και τα αγγλικά, να ευχαριστήσει όλο αυτό το κίνημα ανθρώπων που έσπευσε να συμπαρασταθεί στο δράμα της.
Στο 27ο λεπτό σταμάτησαν όλα. Το πένθος έγινε φλόγα. Ένα συγκλονιστικό αντίο στα αδικοχαμένα παιδιά… pic.twitter.com/gxW8gIQCMMFebruary 2, 2026
«Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε κατακλυστεί από ένα τεράστιο κύμα αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης, καθώς θρηνούμε την απώλεια των οπαδών μας.
Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά, έστω και με μια κακή αφορμή, ότι το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός, είναι μια μεγάλη και υγιής κοινωνία, που ενώνει ανθρώπους και ψυχές.
Οι χειρονομίες και τα μηνύματα από οπαδούς, συλλόγους, οργανισμούς και άτομα από όλο τον κόσμο μας έχουν συγκινήσει βαθιά και ανταποδίδουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη.
Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για όλους τους φιλάθλους.
Σε αυτές τις σπαρακτικές στιγμές, η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη και αυτή η ενότητα μπορεί να φέρει μόνο μία ευχή…
Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι χαράς, ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες...
Σας ευχαριστούμε...», αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μήνυμα που ανάρτησε στα social media της.
Over the past few days, we have been overwhelmed by an immense wave of love, solidarity, and support as we mourn the loss of our supporters.— PAOK FC (@PAOK_FC) February 2, 2026
The gestures and messages from fans, clubs, organizations, and individuals from all over the world have deeply moved us, and we return our… pic.twitter.com/r4L5JfUfH5
