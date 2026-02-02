Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν προπονήθηκε και το πρωί της Τρίτης (3/2) θα υποβληθεί σε μαγνητική, με τον ΠΑΟΚ να αγωνιά έχοντας μπροστά ένα πρόγραμμα γεμάτο «τελικούς».

Ο μεγάλος πονοκέφαλος στον ΠΑΟΚ ακούει ξανά στο όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός δεν πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση και το πρωί της Τρίτης (3/2) θα υποβληθεί σε μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αποκόμισε στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Η ανησυχία στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο είναι δεδομένη και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν συνυπολογίσει κανείς το πρόγραμμα-φωτιά που ακολουθεί. Ο «Δικέφαλος» μπαίνει σε μια περίοδο όπου θα κριθούν πολλά – όχι όλα, αλλά σίγουρα τα πιο απαιτητικά κομμάτια της σεζόν – και ο «Ντέλιας» αποτελεί από την αρχή της χρονιάς ένα από τα πιο κομβικά γρανάζια στη μηχανή του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν μπροστά τους τους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, τα ντέρμπι πρωταθλήματος με Άρη (εκτός) και ΑΕΚ (εντός), αλλά και τα νοκ άουτ παιχνίδια του Europa League κόντρα στη Θέλτα, όπου στο ένα εξ αυτών ο διεθνής μεσοεπιθετικός είναι ούτως ή άλλως τιμωρημένος. Το ενδεχόμενο να χρειαστεί να διαχειριστούν αυτό το διάστημα χωρίς τον Κωνσταντέλια – ή με περιορισμένη χρήση του – αποτελεί σενάριο που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Στην επίσημη ενημέρωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε πως το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό ανήκει στο παρελθόν και η προσοχή έχει ήδη στραφεί στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου στη Λεωφόρο. Οι ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο τακτικό κομμάτι και έπαιξαν οικογενειακό δίτερμα.

Για τον Κωνσταντέλια, επισημαίνεται πως αποχώρησε από το ματς λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό δικέφαλο και η αυριανή μαγνητική θα καθορίσει το μέγεθος του προβλήματος. Παράλληλα, ο Λούκα Ιβανούσετς συνέχισε με θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί το πρωί της Τρίτης και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Αθήνα, με όλα τα βλέμματα – και την αγωνία – στραμμένα στα αποτελέσματα των εξετάσεων του «Ντέλια».