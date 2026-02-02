O Πανσερραϊκός ανακοίνωση την απόκτηση του νεαρού επιθετικού μέσου Μανώλη Παυλή στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης της ομάδας που δίνει... μάχη για την παραμονή...

Ακόμη ένα μεταγραφικό απόκτημα ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός. Η ομάδα των Σερρών γνωστοποίησε πως ο Μανώλης Παυλής θα αποτελεί μέλος της ομάδας, με τον νεαρό επιθετικό μέσο να εντάσσεται άμεσα στο ρόστερ.

Ο Παυλής αναμένεται να βοηθήσει τον Πανσερραϊκό επιθετικά, καθώς αγωνίζεται στη θέση του επιθετικού μέσου. Έχει αγωνιστεί σε Απόλλωνα Λάρισας, Αιγάλεω και στη Λεισόες από την Πορτογαλία.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μανώλη Παυλή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Μανώλης Παυλής είναι γεννημένος στις 04/12/2002 στην Αυστραλία και αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου, έχει αγωνιστεί στον Απόλλων Λάρισας, στο Αιγάλεω, ενώ το 2023 μετακόμισε στην Πορτογαλία για τη Λεισοες.

Μανώλη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».