Παίκτης του Πανσερραϊκού είναι ο 24χρονος Βραζιλιάνος αριστερός μπακ-χαφ Ρικέλμε ο οποίος αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού από την Βάσκο Ντα Γκάμα.

Μπορεί ο Πανσερραϊκός να βρίσκεται στην τελευταία θέση με 8 βαθμούς, ωστόσο τα... λιοντάρια δεν τα παρατάνε και συνεχίζουν την προσπάθειά τους να μείνουν στην κατηγορία. Προσπάθεια που έχει να κάνει με την μεταγραφική ενίσχυση, με την ομάδα των Σερρών να αποκτά με την μορφή δανεισμού τον 24χρονο αριστερό μπακ-χαφ Ρικέλμε.

Το νέο απόκτημα του Πανσερραϊκού αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού από την Βάσκο Ντα Γκάμα και σίγουρα είναι μια ποιοτική προσθήκη που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να παλέψει για την σωτηρία της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Riquelme ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος έως το καλοκαίρι, καθώς αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού από την Βάσκο Ντα Γκάμα.

Ο Riquelme De Carvalho Araujo Viana, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο του, είναι γεννημένος στις 28/08/2002 στην Βραζιλία, αγωνίζεται ως αριστερός μπακ-χαφ και είναι “προϊόν” των φημισμένων ακαδημιών της Βάσκο, έχοντας 38 συμμετοχές και 2 ασίστ με την πρώτη ομάδα, αποτελώντας για την ίδια ένα σημαντικό project.

To 2024 είχε δοθεί δανεικός στην Σπόρτ Ρεσίφε με την οποία κατέγραψε 14 συμμετοχές, ενώ έχει κληθεί στην Εθνική Ελπίδων της Βραζιλίας με την οποία μετράει 3 συμμετοχές, ενώ ήταν μέλος και των μικρότερων εθνικών ομάδων της χώρας.

Riquelme, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».