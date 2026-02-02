Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε την τελική του πρόταση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για τον Χόρχε Σάντσες και περιμένει την απόφαση της Κρουζ Αζούλ.

Ο ΠΑΟΚ κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες, καταθέτοντας στην Κρουζ Αζούλ την τελική του πρόταση για την αγορά του Μεξικανού δεξιού μπακ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση των «ασπρόμαυρων» φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ανταποκρίνεται στις οικονομικές απαιτήσεις της μεξικανικής ομάδας και αποτελεί την ύστατη κίνηση του ΠΑΟΚ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

To σίγουρο είναι πως η τελική πρόταση του «Δικεφάλου» δεν φτάνει στα νούμερα που γράφτηκαν το προηγούμενο διάστημα στο Μεξικό, ενώ καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει πλέον και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Σάντσες σε ό,τι αφορά το συμβόλαιό του, ενώ ο διεθνής άσος έχει μεταφέρει ξεκάθαρα στη διοίκηση αλλά και στο τεχνικό επιτελείο της Κρουζ Αζούλ την επιθυμία του να αποχωρήσει και να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Η πίεση του παίκτη προς το κλαμπ του, σε συνδυασμό με την τελική οικονομική πρόταση του ΠΑΟΚ, διαμορφώνουν πλέον το σκηνικό της τελικής απόφασης.