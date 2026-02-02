Στην απόκτηση του 22χρονου Άμπντε Ραϊχανί προχωράει ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει τη Β' ομάδα ενώ αποτελεί μία κίνηση για το μέλλον.

Μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον ΠΑΟΚ καθώς είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Άμπντε Ραϊχανί για την ενίσχυση της Β' ομάδας και με φόντο το μέλλον.

Ο 22χρονος φορ είχε μείνει ελεύθερος από τον ισπανικό σύλλογο έχοντας αγωνιστεί σε 29 ματς με τους Νέους της Ατλέτικο με απολογισμό 6 γκολ και 2 ασίστ ενώ μετρούσε και 4 γκολ με 2 ασίστ σε 8 ματς του Youth League.

Είχε μία συμμετοχή με την πρώτη ομάδα της Ατλέτικο ενώ είναι διεθνής με την Κ20 και την Κ23 του Μαρόκου όπου έχει 12 συμμετοχές και 6 γκολ.