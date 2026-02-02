Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Πορτογάλος χαφ Μπένι είναι ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, η οποία ανακοίνωσε την αγορά του από τη Μορεϊρένσε.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως η Κηφισιά θα «έκλεινε» τις προσθήκες της στη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου με μια πολύ δυνατή κίνη, την αγορά του Μπένι από τη Μορεϊρένσε, και πλέον έχουμε την ανακοίνωση του deal. Ο παίκτης αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 έτους και προστέθηκε στη «φαρέτρα» του Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Μπερνάρντο Περέιρα Σόουζα Μπρίτες Μαρτίνς, όπως είναι το πλήρες ονομά του, είναι 28χρονος αριστεροπόδαρος μέσος, με καταγωγή από το Πόρτο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8», αλλά μπορεί με την ίδια ευχέρεια να παίξει τόσο στο «10», όσο και στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Έμαθε το ποδόσφαιρο στις τάξεις...γιγάντων του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, όπως είναι η Μπενφίκα και η Πόρτο. Προέρχεται από γεμάτο πρώτο μισό της σεζόν στην ομάδα της πρώτης κατηγορίας της πατρίδας του, έχοντας 15 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ. Σύμφωνα με το Transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία κυμαίνεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Με αυτήν την προσθήκη από το... πάνω ράφι η Κηφισιά έφτασε τις 7 μεταγραφές στη χειμερινή περίοδο, δείγμα της πρόθεσης της διοίκησης του Χρήστου Πρίτσα να ενισχύσει το ρόστερ και να καλύψει το κενό που άφησαν Τεττέη - Παντελίδης. Αξιοσημείωτο πως οι τρεις εξ αυτών έγιναν με αγορά, καθώς το κλαμπ των Βορείων Προαστίων επένδυσε χρήματα για απόκτηση των Νούνελι, Θεοδωρίδη και Μπένι!

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Bernardo Sousa Pereira Brites Martins, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννημένος στις 4 Δεκεμβρίου 1997, ο Bernardo Sousa Pereira Brites Martins ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της FC Porto για να ακολουθήσουν η FC Foz, η Rio Ave FC και η Leixões FC.

Σε ηλικία 22 ετών εντάχθηκε στη Benfica B’ με την οοία αγωνίστηκε για έξι μήνες, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Paços Ferreira, της Chaves και της SC Covilhã.

Ακολούθησε μια σπουδαία διετία στη UD Vilafranquense, με την οποία είχε 55 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Το 2023/24 αγωνίστηκε στην AVS Futebol με 6 γκολ και 5 ασίστ σε 39 αναμετρήσεις, γεγονός που έφερε τη μεταγραφή στη Moreirense FC.

Εκεί έμεινε για ενάμιση χρόνο, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο με 6 γκολ και 4 ασίστ σε 50 συμμετοχές.

Ο Bernardo Sousa Pereira Brites Martins αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Moreirense FC και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2027.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».