Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει κίνηση από το... πάνω ράφι, με την αγορά του Πορτογάλου χαφ Μπένι από τη Μορεϊρένσε.

Η Κηφισιά τον Ιανουάριο είναι από τις πλέον δραστήριες ομάδες του πρωταθλήματος, θέλοντας όχι απλά να καλύψει το κενό των Τεττέη - Παντελίδη, αλλά να αναβαθμίσει εν γένει το ρόστερ στην προσπάθεια για πλασάρισμα στο 5-8. Σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι έτοιμο να ολοκληρώσει μια... ηχηρή, τηρουμένων των αναλογιών, κίνηση.

Ο λόγος για τον Μπερνάρντο Περέιρα Σόουζα Μπρίτες Μαρτίνς ή όπως τον αποκαλούν Μπένι. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά κατέληξε σε συμφωνία με τη Μορεϊρένσε για την αγορά του Πορτογάλου χαφ.

Πρόκειται για 28χρονο αριστεροπόδαρο μέσο, με καταγωγή από το Πόρτο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8», αλλά μπορεί με την ίδια ευχέρεια να παίξει τόσο στο «10», όσο και στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Αξιοσημείωτο, πως η Κηφισιά είχε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Μορεϊρένσε, από την οποία αγόρασε τον Αντόνισε. Φυσικά, ο διεθνής από το Κουρασάο εξτρέμ και ο Πορτογάλος χαφ έχουν υπάρξει συμπαίκτες.

Έμαθε το ποδόσφαιρο στις τάξεις...γιγάντων του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, όπως είναι η Μπενφίκα και η Πόρτο. Προέρχεται από γεμάτο πρώτο μισό της σεζόν στην ομάδα της πρώτης κατηγορίας της πατρίδας του, έχοντας 15 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ. Σύμφωνα με το Transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία κυμαίνεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Στο πρόσωπο του οι άνθρωποι της Κηφισιάς είδαν τον παίκτη που θα ανέβαζε επίπεδο το παιχνίδι της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, με την επιδραστικότητα του στον άξονα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία η διαπραγμάτευση μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς κράτησε περισσότερες από 15 ημέρες, ώστε να πειστεί ο Μπένι να φύγει για πρώτη φορά από τη χώρα του.

Ο Μπένι θα είναι εντός της ημέρας (31/1) στην Αθήνα, ώστε να περάσει ιατρικά. Εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιο του και θα πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Σέμπα Λέτο, ώστε να μπει άμεσα στη μάχη, με το θετικό να είναι ότι έχει ρυθμό, καθώς προέρχεται από ενεργό πρώτο μισό.

Με αυτήν την προσθήκη η Κηφισιά θα φτάσει τις 7 μεταγραφές στη χειμερινή περίοδο, δείγμα της πρόθεσης της διοίκησης του Χρήστου Πρίτσα να ενισχύσει το ρόστερ. Αξιοσημείωτο πως οι τρεις εξ αυτών έγιναν με αγορά, με την Κηφισιά να επενδύει χρήματα για απόκτηση των Νούνελι, Θεοδωρίδη και Μπένι!