Η νύχτα που η Τούμπα «λύγισε» και έκλαψε για τα επτά αετόπουλα

Στην Τούμπα, η σιωπή, τα δάκρυα και οι φλόγες ένωσαν μια οικογένεια για πάντα. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Γράφει ο Σταύρος Σουντουλίδης

Για τα επτά αετόπουλα του ΠΑΟΚ… Επτά αετόπουλα. Επτά παιδιά που δεν εμφανίστηκαν τυχαία. Δεν «έτυχαν». Δεν τους χάρισε κανείς τίποτα. Μεγάλωσαν στα ίδια γήπεδα, πάτησαν στο ίδιο χώμα, έμαθαν να αντέχουν, να σιωπούν και να αγαπούν τα τέσσερα γράμματα. Να μην ζητούν. Να κερδίζουν. Μάχες.

Το ποδόσφαιρο χθες το βράδυ πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Ο ΠΑΟΚ πήρε εύκολα τους τρεις βαθμούς, απέναντι σε έναν αδύναμο αντίπαλο, όπως είναι ο Πανσερραϊκός και έβγαλε δίχως απώλειες μια ιδιαίτερα δύσκολη υποχρέωση.

Η σκέψη όλων, όμως, ήταν αλλού. Στα επτά αετόπουλα.

Αν κοιτούσε κανείς τριγύρω του, θα αντιλαμβανόταν ότι το κλίμα ήταν ακόμη πιο βαρύ απ’ ό,τι την περασμένη Πέμπτη στη Λιόν. Σκυθρωπά πρόσωπα, βουβή εξέδρα, καρδιές σφιγμένες.

Μια Τούμπα ντυμένη στα μαύρα. Τα πανό «Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί σε κάθε γήπεδο σ’ όλη τη γη» και «Καλό παράδεισο αδέρφια» σκέπασαν τα κάγκελα. Εκπρόσωποι των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ, ο Νίκος Σαββίδης εκπροσωπώντας την οικογένεια Σαββίδη, οι αρχηγοί της ομάδας μπάσκετ, αθλητές του συλλόγου, κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων συνοπαδών τους, με το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» να σκεπάζει τον ουρανό της Τούμπας. Οι παίκτες και των δύο ομάδων, αλλά και οι διαιτητές, φορούσαν μπλουζάκια με τη μοιραία ημερομηνία 27/01/2026 και μία λέξη: ΑΘΑΝΑΤΟΙ.

Στο ενός λεπτού σιγή επικράτησε απόλυτη σιωπή. Και αμέσως μετά, εκατοντάδες καπνογόνα άναψαν στη Θύρα 4. Η Τούμπα φώναξε ξανά: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Δεν υπάρχουν λόγια για όσα ζήσαμε χθες στον «ασπρόμαυρο» ναό. Η συγκίνηση είναι φτωχή λέξη. Στο 27ο λεπτό ο χρόνος πάγωσε. Και θα είναι για πάντα το λεπτό που σταματά η σκέψη. Η στιγμή που εκατοντάδες κόκκινοι πυρσοί έκαναν τη νύχτα μέρα.

Στο 27:01 η Τούμπα έλαμψε για τα επτά αετόπουλα.

Η ατμόσφαιρα λογικό ήταν ασφυκτικά φορτισμένη. Το συναίσθημα ξεχείλιζε. Πολλοί δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Ανάμεσά τους και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, που λύγισε μπροστά στο μεγαλείο της στιγμής, κοιτάζοντας αποσβολωμένος τις εξέδρες. Ποιος είχε διάθεση για μπάλα…

Κι όμως, το παιχνίδι γράφτηκε. Ο «Δικέφαλος» πήρε τη νίκη (4-1), αλλά κανείς δεν πανηγύρισε. Μπορεί να μπήκαν και τα πέντε γκολ μέσα σε 26 λεπτά, κανείς δεν ήταν εκεί. Όλοι ήταν αλλού. «Δεν περίμενα σε άλλο μέρος οι άνθρωποι να δείξουν τόσο ενωμένοι. Παντού συμβαίνουν τραγωδίες. Εδώ στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη όμως αυτό που έγινε ήταν κάτι μοναδικό. Ο τρόπος με τον οποίο δείχνουν τα συναισθήματά τους για τους ανθρώπους της ομάδας είναι πραγματικά εντυπωσιακός», είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε μια ειλικρινή προσπάθεια να περιγράψει όλα όσα έζησε κι εκείνος χθες το βράδυ στην Τούμπα.

Κι αν με ρωτήσεις τι είναι τελικά ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια, δεν θα σου μιλήσω για τρόπαια. Δεν το έκανα ποτέ. Θα σου μιλήσω για αυτά τα επτά αετόπουλα. Και τ’ άλλα έξι των Τεμπών. Για τον Κώστα από τη Λάρισα. Γιατί εκεί, μέσα στα μάτια τους, υπάρχει το παρελθόν, το παρόν και –κυρίως– το μέλλον.

Και αυτό, όσο κι αν δεν χωράει σε τίτλους, είναι η μεγαλύτερη νίκη.

ΥΓ: Σαν να μην έφτανε αυτό το βαρύ χτύπημα στον ΠΑΟΚ, οι «ασπρόμαυροι» είδαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια να αποχωρεί με ενοχλήσεις στο δικέφαλο, με τη συμμετοχή του όχι μόνο στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Τετάρτη (4/2), αλλά και στα επόμενα δύσκολα ματς που ακολουθούν, να είναι εξαιρετικά αμφίβολη έως απίθανη.