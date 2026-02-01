ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Στο 27' διεκόπη το ματς για οκτώ λεπτά
Σκηνές που μένουν χαραγμένες στο μυαλό. Σκηνές που σε κάνουν να δακρύζεις. Στο 27' της αναμέτρησης διεκόπη το ματς του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό.
Κι αυτό γιατί στις 27 Γενάρη έγινε το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ. Το ματς διεκόπη για οκτώ λεπτά, για τα επτά παιδιά που σκοτώθηκαν στο τροχαίο και τον έναν φίλο του Δικεφάλου στη Λάρισα, που έφυγε από τη ζωή όταν έμαθε για την τραγική είδηση.
Η Τούμπα απ' άκρη σ' άκρη πήρε φωτιά με δεκάδες καπνογόνα στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ.
🔲🙏 Απίστευτες στιγμές στην Τούμπα με τους φίλους του ΠΑΟΚ να τιμούν τα αδέρφια τους και τους παίκτες κοιτάζουν στον ουρανό.
Το ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός διεκόπη στο 27', ημέρα πένθους για όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ, και ξεκίνησε μετά από 8 λεπτά.
Ο χρόνος ήταν τόσος για τα 7 παιδιά που… pic.twitter.com/JJZG0OFXaU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 1, 2026
