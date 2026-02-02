Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα βρίσκεται ήδη στην Ιταλία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Πάρμα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Τα τυπικά απομένουν να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό στην Πάρμα με τη μορφή δανεισμού, με τον 28χρονο εξτρέμ να βρίσκεται ήδη στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το «Forza Parma», ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής βρισκόταν στις εξέδρες του γηπέδου για να δει την Πάρμα απέναντι στη Γιουβέντους (1-4) και απαθανατίστηκε με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Αλεσάντρο Πετινά.

O δανεισμός του ποδοσφαιριστή θα περιέχει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι ενώ δεν ήταν στην αποστολή για το ντέρμπι της Κυριακής (01/02) κόντρα στηνπροκειμένου να ταξιδέψει στην Ιταλία.

Με τα «ερυθρόλευκα» είχε 21 συμμετοχές με ένα γκολ και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ το περασμένο καλοκαίρι κόστισε 8 εκατ. ευρώ για να αφήσει την Κόμο για τους νταμπλούχους Ελλάδος.