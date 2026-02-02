Ολυμπιακός: Στην Ιταλία ο Στρεφέτσα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στην Πάρμα
Τα τυπικά απομένουν να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό στην Πάρμα με τη μορφή δανεισμού, με τον 28χρονο εξτρέμ να βρίσκεται ήδη στην Ιταλία.
Σύμφωνα με το «Forza Parma», ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής βρισκόταν στις εξέδρες του γηπέδου για να δει την Πάρμα απέναντι στη Γιουβέντους (1-4) και απαθανατίστηκε με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Αλεσάντρο Πετινά.
Με τα «ερυθρόλευκα» είχε 21 συμμετοχές με ένα γκολ και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ το περασμένο καλοκαίρι κόστισε 8 εκατ. ευρώ για να αφήσει την Κόμο για τους νταμπλούχους Ελλάδος.
📸 #Strefezza è già a #Parma. Il saluto con il Director of Football Alessandro Pettinà prima della sfida con la #Juventus #calciomercato pic.twitter.com/ht0beI7OU4— Guglielmo Trupo (@guglielm87) February 1, 2026
